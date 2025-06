Maroc Telecom: 3 milliards de dirhams pour accélérer la transition numérique

Dans le cadre de sa stratégie de transformation et d’optimisation financière, Maroc Telecom a finalisé avec succès sa première émission obligataire privée pour un montant de 3 milliards de dirhams sur le marché national, indique le magazine Finances News Hebdo. Une opération majeure qui illustre non seulement la solidité du groupe, mais aussi sa volonté d’ancrer son action dans les grands chantiers de modernisation numérique du Maroc.

Réalisée sous forme de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, cette émission a été fortement souscrite, témoignant de la confiance des marchés dans la stabilité financière de l’opérateur historique et dans la pertinence de ses orientations stratégiques, lit-on. L’opération porte sur une maturité de deux ans, avec un remboursement in fine, à un taux fixe de 2,37%, intégrant une prime de risque de 20 points de base, précise le magazine.

Selon Maroc Telecom, les fonds mobilisés serviront à refinancer de manière proactive une partie de l’endettement existant, mais surtout à financer des investissements structurants, à commencer par le déploiement de la 5G et le développement du réseau de fibre optique à très haut débit.

L’ambition affichée par Maroc Telecom à travers cette levée de fonds dépasse le simple renforcement de sa position financière. Elle s’inscrit dans une logique d’investissement massif dans les infrastructures technologiques de nouvelle génération. Deux priorités se dégagent: la 5G et la fibre optique, considérées aujourd’hui comme les piliers de la transition numérique.

Le déploiement de la 5G au Maroc revêt une importance stratégique majeure. Cette technologie est appelée à transformer en profondeur de nombreux secteurs: industrie, santé, agriculture, logistique ou encore services publics, en offrant des débits ultra-rapides, une latence très faible et une connectivité dense et fiable. La 5G ouvre la voie à une économie plus performante, appuyée sur l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et les solutions cloud, des domaines dans lesquels Maroc Telecom ambitionne de jouer un rôle moteur.

Parallèlement, le développement de la fibre optique constitue un autre levier central pour améliorer la qualité et la rapidité des services numériques, tant pour les particuliers que pour les entreprises. En facilitant l’accès à l’Internet très haut débit, la fibre soutient l’essor de l’économie digitale, la généralisation des services en ligne, le télétravail, l’e-learning et l’inclusion numérique. Maroc Telecom, qui dispose déjà d’un réseau de fibre en pleine expansion, entend intensifier ses efforts pour couvrir plus largement le territoire, y compris dans les zones moins bien desservies.

Au-delà du Maroc, cette opération financière s’inscrit également dans la stratégie panafricaine du groupe. Présent dans plusieurs pays du continent, Maroc Telecom affirme son ambition de contribuer activement à la modernisation des réseaux et à la démocratisation de l’accès aux technologies dans des marchés en pleine croissance.