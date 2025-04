Accord Maroc Telecom-Inwi: quelle place pour Orange Maroc?

Après des années de rivalité et une longue bataille judiciaire, Maroc Telecom et Inwi unissent leurs forces pour redéfinir le paysage des télécommunications au Maroc. Cette alliance stratégique, annoncée par Mohamed Benchaâboun, à la tête de Maroc Telecom depuis un mois, et Inwi, vise à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G. Le Royaume, co-organisateur de la Coupe du monde 2030, ambitionne ainsi de se positionner comme un leader des télécoms en Afrique et dans le monde.

Maroc Telecom et Inwi prévoient de créer deux joint-ventures à parts égales, l’une consacrée au déploiement de la fibre optique et l’autre à la construction de tours télécoms. Objectif: massifier l’accès à la 5G et optimiser les investissements. Les deux opérateurs prévoient un investissement de 4,4 milliards de dirhams pour concrétiser ces ambitions.

L’accord a surpris Orange Maroc, qui détient plus de 30% du marché de la téléphonie mobile. «La filiale marocaine du groupe français, qui milite depuis longtemps pour le partage des infrastructures, a appris la nouvelle en même temps que le grand public, le 27 mars», indique le magazine Jeune Afrique. Plusieurs sources confirment néanmoins que cet effort bénéficiera également à Orange. L’objectif est «d’éviter les duplications, d’optimiser les investissements, de généraliser les infrastructures numériques et d’améliorer significativement l’accès à Internet haut débit et la qualité des services mobiles».

Les deux nouvelles entités ne proposeront pas directement de services aux consommateurs, mais ouvriront leurs infrastructures à tous les opérateurs autorisés, y compris Orange. Citée par le magazine, une source impliquée dans les négociations assure que l’opérateur français pourra bénéficier de ces infrastructures selon un cadre réglementé, défini par un «catalogue précis et transparent». «Ce document a pour but d’assurer le respect du droit de la concurrence en définissant des conditions identiques pour Maroc Telecom, Inwi et Orange afin d’éviter toute pratique discriminatoire ou anticoncurrentielle. Selon nos informations, ces projets ont été notifiés à l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT)», écrit Jeune Afrique.

L’accord s’inscrit dans la stratégie Maroc Digital 2030, qui prévoit de connecter 5,6 millions de foyers à la fibre optique et d’assurer un accès à la 5G pour 70% de la population. «On a l’expérience et le savoir-faire des grands événements sportifs, de la connectivité de ces grands événements à l’image de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire et des Jeux olympiques de Paris. Donc, bien sûr, on fera tout ce qu’on peut pour accompagner et proposer des solutions», a récemment déclaré Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange. Une déclaration qui tombe à point nommé.