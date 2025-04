GITEX Africa 2025: Maroc Telecom dévoile un avatar humain interactif basé sur l’IA et une panoplie de services novateurs

Maroc Telecom a assuré une présence remarquée à GITEX Africa 2025 qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech. Le groupe a participé à ce sommet de la high-tech en tant qu’opérateur engagé dans la digitalisation et le développement de services innovants.

«Après une participation réussie aux éditions 2023 et 2024 du GITEX, le groupe Maroc Telecom revient dans cette édition avec une panoplie de services novateurs destinés à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale», a indiqué l’opérateur télécoms.

«La présence du groupe Maroc Telecom à ce rendez-vous incontournable de la Business Tech permet de conforter son leadership technologique et son positionnement en tant qu’expert qui accompagne la transformation digitale de ses clients», a-t-il noté.

Ainsi, «dans une grande première historique pour le Maroc», Maroc Telecom a dévoilé le tout premier avatar humain interactif basé sur l’Intelligence artificielle.

Avatar humain interactif

Cette innovation révolutionnaire, explique-t-il, est rendue possible grâce à un système d’affichage holographique de dernière génération. L’avatar ultra-réaliste interagit naturellement avec les visiteurs, les accueille, répond à leurs questions en temps réel et les guide à travers les services de Maroc Telecom, tout en incarnant la vision de l’entreprise en matière de leadership numérique et d’expérience client intelligente.

L’avatar, ajoute-t-il, a été conçu à l’image de la célèbre actrice marocaine Ibtissam Laaroussi, apportant une touche d’authenticité, de charme et de lien culturel à cette expérience interactive.

Son apparence et sa voix ont été recréées numériquement à l’aide de technologies avancées d’IA et d’holographie, offrant une présence à la fois émotionnelle, engageante et immédiatement reconnaissable. L’avatar IA communique couramment en arabe, français et anglais, «offrant une expérience fluide, humaine et personnalisée qui comble le fossé entre technologie de pointe et service client de qualité».

Marketplace MT Cloud

Parmi les solutions innovantes exposées par Maroc Telecom lors du Gitex Africa 2025, figure Marketplace MT Cloud. Cette marketplace numérique innovante offre aux entreprises de toutes tailles une gamme étendue de services cloud, conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques.

En facilitant leur transition vers le cloud, elle assure la gestion optimale de leurs infrastructures informatiques tout en garantissant leur sécurité et en intégrant des solutions d’intelligence artificielle pour maximiser l’efficacité et la performance des ressources.

MT Cloud propose une panoplie de solutions managées à travers différents espaces:

• Espace cybersécurité: antivirus, sécurité des DNS, protection email, MSSP, double authentification, SSL.

• Espace infrastructure: wifi managé, backup as a Service, SD-WAN, une solution cloud de sauvegarde et de récupération de données.

• Espace productivité: messagerie et office, gestion des campagnes, outils CRM et de gestion de projet.

«Ces solutions sont mises à la disposition des clients grâce à des partenariats stratégiques avec des enseignes de référence, reconnues parmi les leaders mondiaux dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ICT)», a souligné le groupe.

Suite d’application Zoho

Maroc Telecom a également présenté à cette occasion la suite d’application Zoho. Il s’agit, explique-t-il, d’une suite complète d’applications professionnelles basées sur le cloud, conçue pour faciliter la gestion des entreprises. De la relation client à la comptabilité, en passant par la collaboration en équipe, elle permet d’optimiser les activités et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Maroc Telecom propose 5 applications Zoho:

• Zoho One est une suite tout-en-un de plus de 45 applications intégrées conçue pour gérer et automatiser l’ensemble des opérations d’une entreprise à partir d’une seule plateforme.

• Zoho CRM est une solution de gestion de la relation client qui permet aux entreprises de centraliser, automatiser et optimiser leurs processus de vente, de marketing et de support client.

• Zoho Creator est une plateforme low-code qui permet de concevoir rapidement des applications personnalisées pour automatiser les processus métier, sans nécessiter de compétences avancées en programmation.

• Zoho Books est un logiciel de comptabilité en ligne qui permet de gérer la facturation, les dépenses, les paiements, la TVA et la tenue des comptes en toute simplicité.

• Zoho Workplace est une suite collaborative en ligne regroupant messagerie, outils bureautiques et espaces de travail partagés pour améliorer la productivité en entreprise.

Les solutions Zoho proposés par Maroc Telecom offrent de nombreux avantages qui répondent aux besoins des entreprises en quête de flexibilité, d’efficacité et d’intégration technologique.

SD-WAN

L’offre SD-WAN de Maroc Telecom permet d’accompagner les entreprises dans la modernisation, le développement technologique et la sécurité de leur infrastructure réseau en leur permettant d’automatiser et simplifier la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leurs réseaux WAN.

Le SD-WAN de Maroc Telecom est une offre managée de nouvelle génération proposant une panoplie de services d’automatisation et de simplification, tels que notamment:

• Le déploiement rapide et simplifié des équipements d’accès nécessaires;

• L’interconnexion des sites LAN/WAN en multi technologies;

• Le pilotage intelligent du trafic réseau;

• et la Sécurité intégrée: firewall, filtrage de paquets, antivirus, et autres.

Le câble sous-marin «West Africa»

À cette occasion, le groupe Maroc Telecom a aussi mis en avant sa dimension panafricaine, à travers le câble sous-marin «West Africa» qui relie l’Afrique à la boucle optique mondiale, pour accompagner le besoin croissant du continent en matière de connectivité. Il vise à accompagner la transformation digitale du continent africain en offrant un accès à l’Internet haut débit de haut niveau, et à rapprocher les populations en favorisant le désenclavement numérique.

Opérateur de référence en Afrique, leader au Maroc et dans d’autres pays, le groupe Maroc Telecom participe activement au développement du secteur des télécoms sur le continent. Présent dans 11 pays (Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo). Il accompagne 79,3 millions de clients mobile, fixe et Internet.