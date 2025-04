La 3ème édition du Gitex Africa se tiendra du 14 au 16 avril à Marrakech, 1.500 exposants et 800 startups attendus

Marrakech accueillera la 3ème édition de Gitex Africa, qui s’inscrit dans la stratégie «Maroc Digital 2030» visant à accélérer la digitalisation et à renforcer les liens entre les écosystèmes numériques africains et internationaux. Cette édition de Gitex Africa verra la participation de 1 500 exposants et de 800 startups, dont 200 marocaines prises en charge par le département d’Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Selon la ministre, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 4 avril à Rabat, cette 3ème édition de Gitex, organisée en partenariat avec le groupe émirati Kaoun, «constitue pour le Royaume une réelle opportunité de promouvoir les avancées réalisées dans plusieurs domaines, notamment la transformation digitale ainsi que les nouvelles technologies de l’information et de la communication». D’emblée, la ministre a révélé que «plus de 80 % des startups étrangères ainsi que des startups marocaines souhaitent investir dans le Royaume».

Ce salon stratégique du numérique prévoit d’attirer 45.000 visiteurs. À l’instar des précédentes éditions, l’événement jouera un rôle capital dans le rayonnement du Maroc, tant au niveau continental qu’international, en tant que plateforme d’affaires et de mise en relation commerciale autour de l’innovation technologique.

Les précédentes éditions ont apporté une grande valeur à ce secteur puisqu’elles ont permis de drainer environ 47 millions de dirhams de financements dans le digital, sans compter l’offshoring, a précisé la ministre en réponse à une question posée par Le360. «Nous avons réussi le décollage du digital au Maroc avec une trajectoire prometteuse», a souligné la ministre.

Par ailleurs, le volet des investissements sera mis en avant lors de ce sommet afin d’exposer les opportunités qu’offre le pays, notamment dans la foulée de sa nouvelle charte d’investissement. L’accent sera également mis sur le partenariat avec l’Afrique, visant à consolider sa position dans le monde. À ce titre, la ministre a rappelé que «70 % des Africains ont moins de 30 ans».

De son côté, Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence du développement du digital (ADD), a estimé que Gitex Marrakech est «un événement incontournable pour l’Afrique, car il offre de fortes opportunités pour les startups». Le groupe émirati Kaoun, principal partenaire de Gitex Africa Morocco, était représenté à la conférence de presse par Mme Trixie Lohmirmand. Enfin, l’événement prévoit une série de thématiques et de tables rondes auxquelles prendront part 600 conférenciers.