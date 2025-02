Gitex Africa: le ministère de la Transition numérique subventionne la participation de 200 startups

En avril 2025, Marrakech, sera une fois de plus, le carrefour de l’innovation et du digital, en accueillant la troisième édition de Gitex Africa. Cette plateforme de référence vise à rassembler plus de 45.000 visiteurs et 1.500 exposants, représentant un écosystème diversifié, allant des géants technologiques aux startups prometteuses, en passant par des décideurs et des investisseurs de premier plan.

Dans l’optique de favoriser l’internationalisation des startups marocaines et de dynamiser leur présence sur la scène technologique mondiale, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en collaboration avec l’Agence de développement du digital (ADD), a lancé l’initiative «Gitex Africa Morocco 200» Ce programme permettra à 200 startups de valoriser leurs innovations, de se connecter à un réseau de partenaires stratégiques et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Les lauréates disposeront d’un stand subventionné à hauteur de 95% des frais de location, leur assurant une visibilité optimale. Afin de les préparer au mieux, elles participeront à des bootcamps et roadshows animés par des experts et investisseurs. Elles auront également la chance de concourir au Supernova challenge, une compétition internationale prestigieuse récompensant les meilleures startups avec des prix.

Les candidatures sont ouvertes aux entreprises de droit marocain ou aux entrepreneurs marocains résidant à l’étranger, proposant un produit ou service technologique innovant, avec un modèle économique scalable. La priorité sera donnée aux startups n’ayant pas encore participé aux éditions précédentes. Les critères de sélection incluent l’innovation, l’opportunité de marché, la viabilité économique, la traction commerciale et l’expertise de l’équipe fondatrice.

Les candidatures doivent être soumises avant le 1er mars 2025 via la plateforme dédiée. Cette initiative représente une occasion unique pour les startups marocaines d’intégrer l’écosystème technologique africain et de saisir des opportunités à l’international.

Pour toute candidature en ligne, cliquez ici.