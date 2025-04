Gitex Africa: participation d’une forte délégation de l’Inde, pays pionnier du digital

L’Inde est considérée comme une puissance mondiale du digital et des nouvelles technologies. La délégation indienne comprendra également plusieurs start-ups de l’État de Karnataka, indique un communiqué de l’ambassade de l’Inde au Maroc.

Lors de sa visite, Jayant Chaudhary rencontrera son homologue marocaine, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ainsi que d’autres ministres et responsables. Le ministre indien participera aussi aux tables rondes du Gitex Africa, dont une sur le thème «Autonomiser les sociétés grâce aux infrastructures publiques numériques: perspectives de l’Inde au Maroc et en Afrique».

La même source rappelle que les relations entre l’Inde et le Maroc «sont multiformes et se basent sur une coopération étroite dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment le commerce et l’investissement, les engrais, la fabrication des équipements de défense, la formation et l’éducation».

L’Inde est un «pays pionnier dans le développement d’une infrastructure numérique, celle-ci étant le socle de la bonne gouvernance digitale», a souligné le communiqué, se félicitant de la coopération fructueuse avec le Maroc à travers le modèle indien de l’innovation pédagogique numérique (IPN).