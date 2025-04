Lancement réussi pour le GITEX Africa Morocco 2025: un évènement majeur pour une Afrique au cœur de l’innovation numérique

La troisième édition du GITEX Africa Morocco, le plus grand événement technologique et de startups d’Afrique, a été lancée en grande pompe le 14 avril 2025 à Marrakech, avec des ambitions accrues.

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et organisé par Kaoun International en partenariat avec le ministère marocain de la Transition numérique et l’Agence du développement du digital (ADD), ce grand événement high-tech a attiré les leaders mondiaux de l’industrie, les décideurs politiques et économiques, les investisseurs et les innovateurs.

De par son ampleur et la richesse de son contenu, cet événement devrait contribuer à l’essor de l’économie numérique en Afrique, selon les différents orateurs lors de l’ouverture.

Dans une vidéo pré-enregistrée, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a affirmé que le GITEX Africa Morocco devrait permettre à l’Afrique de devenir un acteur majeur dans le domaine technologique, au-delà de son rôle de simple spectateur. Une mutation qui repose notamment sur la coopération, l’intégration, la construction d’une infrastructure numérique solide, explique-t-il, notant que le Maroc est bien placé pour y parvenir.

Le Royaume a mis en place une stratégie digitale ambitieuse, jeté les bases d’une économie numérique, réalisé des réformes majeures, établi des partenariats avec des entreprises numériques internationales et créé un environnement favorable à l’innovation, a-t-il développé.

Abondant dans le même sens, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a déclaré: «Nous sommes ici aujourd’hui non seulement pour présenter de grandes innovations, mais aussi pour se préparer à développer ensemble des modèles ouverts et centrés sur l’Afrique, investir dans des infrastructures vertes et souveraines, former pour préparer les 10 millions de professionnels de l’intelligence artificielle dont l’Afrique a besoin et surtout cogérer une IA qui favorise le bien-être social». Elle conclut avec une sagesse africaine: «seul, on va vite. Ensemble, on va loin».

Un nombre record de participants

De son côté, Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), considère que «Gitex Africa est bien plus qu’un simple salon technologique. C’est un espace d’idées audacieuses, de dialogue constructif et de liens forts. Il rassemble visionnaires, investisseurs, entrepreneurs et décideurs politiques, des personnes qui non seulement imaginent l’avenir, mais le construisent».

Mohamed Al Kuwaiti, président du Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis, a insisté sur la nécessité de développer les technologies avancées comme l’IA et le cloud pour l’avenir de l’Afrique, et a souligné les enjeux majeurs de la cybersécurité.

Trixie LohMirmand, PDG de Kaoun International, a, quant à elle, souligné l’ampleur de cette édition. Initialement conçu comme un événement continental, GITEX Africa Morocco est aujourd’hui devenu un rendez-vous de portée mondiale et une plateforme incontournable de networking et de croissance, a-t-elle noté.

Mohamed Idriss Melyani, directeur de l’ADD, a également souligné lors de cet événement que cette édition mettait en avant des secteurs stratégiques comme l’IA, le cloud, la Fintech, l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech.

La troisième édition du GITEX Africa Morocco, organisée à Marrakech jusqu’au 16 avril 2025, connait la participation d’un nombre record de 45.000 participants, 1.400 exposants (entreprise et startups) provenant de 130 pays, 650 entités gouvernementales, plus de 350 investisseurs et 660 conférenciers internationaux.