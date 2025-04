Maroc Telecom: un chiffre d’affaires consolidé de 8,9 milliards de dirhams à fin mars 2025

La stabilité du chiffre d’affaires groupe d’Itissalat Al-Maghrib (IAM) résulte d’un recul des revenus au Maroc, compensé par la croissance des activités des filiales Moov Africa. Les efforts constants d’optimisation des coûts continuent de soutenir la performance du Groupe et de maintenir un haut niveau de profitabilité.

Au Maroc, le partenariat d’envergure signé avec Inwi va permettre d’accélérer la transformation numérique du pays et ouvre des perspectives d’avenir prometteuses. En parallèle, le lancement de produits et services novateurs, ainsi que des partenariats importants devraient permettre de retrouver de la croissance sur des marchés porteurs, souligne IAM dans un communiqué.

Dans les filiales, l’adaptation des offres commerciales combinée à la poursuite des investissements, principalement orientés vers le haut débit et le Mobile Money, continueront à alimenter le développement du Groupe en captant de nouveaux clients et en stimulant les usages.

Les investissements réalisés par le Groupe vont s’intensifier pour accélérer le déploiement des infrastructures orientées vers le très haut débit fixe et mobile, tant sur le marché domestique qu’à l’international.

La base clients du groupe atteint près de 80 millions à fin mars 2025, en progression de 3,6%, tirée principalement par le parc des filiales Moov Africa (+6,5%).

Au 31 mars 2025, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,9 milliards de dirhams, en hausse de 0,1%, soutenu par les activités des filiales Moov Africa qui progressent de 4,1% et compensent la baisse des revenus au Maroc (-3,7%).

À fin mars 2025, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom atteint 4 391 millions de dirhams. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’établit à près de 50%.

À fin mars 2025, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom atteint 2 710 millions de dirhams. Le taux de marge d’exploitation ajusté s’établit à 30,5%.

Au premier trimestre 2025, le résultat net ajusté part du groupe ressort à 1 438 millions de dirhams.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO(6)) ajustés totalisent 2 509 millions de dirhams à fin mars 2025.

Le conseil de surveillance a pris acte, le 25 février 2025, de l’expiration des mandats des membres du directoire au 1er mars 2025 et a décidé de nommer, pour un mandat de deux années, soit jusqu’au 1er mars 2027, Mohamed Benchaaboun en qualité de président du directoire, en remplacement de Abdeslam Ahizoune.

Le conseil de surveillance a également décidé de reconduire, pour un mandat de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 1er mars 2027, le mandat des autres membres du directoire, à savoir Brahim Boudaoud, Hassan Rachad, François Vitte et Abdelkader Maamar.

Perspectives de croissance

Maroc

Déploiement des infrastructures

Toujours soucieuse de déployer ses réseaux au plus près de ses clients, Maroc Telecom continue sa politique d’investissements en priorisant le Haut Débit, et notamment la préparation de l’arrivée de la 5G.

En parallèle, Maroc Telecom et Inwi ont signé un partenariat visant à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G. Afin de mutualiser de nouvelles infrastructures passives, deux joint-ventures détenues à 50-50 seront créées, à savoir :

- une «FiberCo» dédiée à l’accélération du déploiement de la fibre optique jusqu’aux abonnés, avec un objectif d’1 million de prises dans 2 ans et de 3 millions de prises à horizon 5 ans;

- une «TowerCo» consacrée à l’accélération du déploiement du réseau 5G en investissant dans la construction de nouvelles tours ou la rénovation des tours existantes, avec un objectif de 2.000 tours dans 3 ans et de 6.000 tours à horizon 10 ans.

L’investissement prévu s’élève à 4,4 milliards de dirhams pour la première phase de 3 ans, et ces infrastructures passives mutualisées seront ouvertes à tout opérateur détenteur d’une licence.

La mise en œuvre de ce partenariat reste soumise à l’obtention de l’autorisation de l’ANRT au titre du contrôle des opérations de concentration. Les accords prévoient également de renoncer à tous les recours judiciaires devant la Cour de Cassation et de réduire le montant de l’indemnisation à 4,38 milliards de dirhams (vs le paiement de 6,38 milliards de dirhams en faveur d’Inwi en 2024), ouvrant ainsi une nouvelle ère de collaboration.

Marché B2C : lancement de iNJOY et partenariat avec VISA

Maroc Telecom poursuit la digitalisation de son parcours client et lance sa nouvelle offre 100% digitale de forfaits Mobiles, «iNJOY», conçue pour répondre aux attentes de la jeunesse connectée. «iNJOY» se distingue par sa flexibilité, offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur forfait en toute autonomie, que ce soit via l’application Mobile (disponible sur Play Store et Apple Store) ou le portail web www.injoy.ma. Les clients peuvent ainsi choisir le volume d’Internet et les heures d’appels qui répondent parfaitement à leurs besoins, à partir de 59 dirhams par mois, sans aucun engagement.

Par ailleurs, et conformément à sa stratégie orientée vers l’innovation et la synergie technologique avec des acteurs nationaux et internationaux, le Groupe Maroc Telecom a signé un partenariat avec Visa pour créer de la valeur à travers l’inclusion financière des clients et le développement d’une offre innovante orientée vers le digital banking dans l’ensemble des pays de présence.

Marché B2B : partenariats avec ZOHO et Vodafone

Maroc Telecom a signé un partenariat avec le Groupe ZOHO qui propose des applications et des services basés sur le cloud, qui ont été conçus pour faciliter la gestion des entreprises et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Maroc Telecom a également signé un partenariat avec Vodafone Business pour proposer des solutions digitales aux entreprises dans le domaine de l’Internet des objets, notamment pour les Smart Cities et la gestion de l’énergie. Ce partenariat s’étendra à des solutions cloud, cybersécurité et SD-WAN pour les entreprises et clients multinationaux.

Filiales Moov Africa

Le développement du Mobile Money continue de transformer profondément les habitudes de consommation et l’inclusion financière, notamment dans les zones rurales et auprès des populations non bancarisées. Grâce à la généralisation des smartphones et à une meilleure pénétration du réseau, les services de Mobile Money sont un levier stratégique de croissance Mobile et un outil de fidélisation des clients.

La croissance des revenus de la data mobile se poursuit, portée par la politique de monétisation des usages, principalement le streaming et l’accès aux réseaux sociaux, conjuguée à la croissance des parcs Internet mobile.

En parrallèle, le déploiement de la fibre optique s’accélère dans les zones urbaines et périurbaines. Il vise à offrir une connexion très haut débit plus stable et plus rapide, essentielle pour le télétravail, le e-commerce ou encore les services cloud. La fibre est également un pilier pour accompagner la transformation digitale des entreprises.

Pour répondre à la croissance des usages, des investissements importants se poursuivront pour une couverture plus large et une meilleure qualité de service notamment dans les zones rurales et enclavées, où la fracture numérique reste marquée. Ces investissements se concentrent sur l’extension des infrastructures (antennes relais, backbone fibre, etc.), et leurs modernisations.