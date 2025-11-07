Economie

Orange Maroc lance la 5G

Le réseau 5G de Orange Maroc désormais opérationnel.

Orange Maroc lance aujourd’hui la 5G au Maroc. Plus qu’une technologie, c’est une nouvelle façon de vivre, de travailler et de partager, qui rapproche instantanément les Marocains de ce qui compte vraiment.

Par La Rédaction
Le 07/11/2025 à 08h08

Imaginez pouvoir partager en haute définition chaque instant précieux avec vos proches, sans latence ni interruption. Vos appels vidéo deviennent plus fluides, vos soirées streaming ou gaming plus immersives, et vos objets connectés plus réactifs. La 5G d’Orange Maroc rend ces expériences plus fluides et accessibles, indique l’opérateur télécom dans un communiqué.

Que ce soit pour suivre vos séries préférées en ultra haute définition, organiser des visioconférences professionnelles ou simplement rester en contact avec vos proches, la 5G vous permet d’accéder à tout, partout, tout le temps.

Elle facilite aussi la maison connectée, la télémédecine ou encore la formation immersive, simplifiant le quotidien tout en rapprochant les Marocains de l’essentiel.

La 5G ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises marocaines: collaboration en temps réel, pilotage à distance des machines ou des véhicules, automatisation des processus et digitalisation accélérée, ajoute la même source.

Avec une connectivité ultra-rapide et stable, les entreprises gagnent en agilité, en compétitivité et en capacité d’innovation, prêtes à relever les défis de demain et à conquérir de nouveaux marchés.

Lire aussi : inwi lance son réseau 5G au Maroc

Plus d’une centaine de villes marocaines bénéficient de la couverture 5G, avec une extension progressive sur l’ensemble du territoire national, ajoute la même source.

Pour profiter pleinement de cette nouvelle expérience, il suffit de disposer d’un terminal compatible 5G. Orange Maroc accompagne cette transition avec des offres adaptées à tous les besoins.

«Avec la 5G, Orange Maroc franchit une nouvelle étape dans sa mission: rapprocher les Marocains de ce qui leur est essentiel. Cette technologie, plus qu’un progrès technique, est un levier d’inclusion, d’innovation et de compétitivité au service du Maroc», a déclaré Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc.

La 5G d’Orange Maroc allie performance et responsabilité environnementale. Plus efficiente en énergie que la 4G, elle permet une connectivité optimale tout en réduisant significativement son empreinte carbone. Un engagement pour un avenir digital plus durable.

