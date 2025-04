Gitex Africa 2025: Orange Maroc révolutionne la connectivité avec la nouvelle génération de smart routeurs

Orange Maroc lance la nouvelle génération de smart routeurs à la pointe de la technologie, qui sont présentés en exclusivité lors du Gitex Africa 2025 à Marrakech. Appelés Nova Box, ces nouveaux routeurs offrent une performance ultra rapide, une sécurité renforcée et une gestion 100% autonome.

Ces routeurs sont également propulsés par «prpl OS», un système d’exploitation open source de nouvelle génération. Spécialement conçu pour les routeurs et les appareils connectés, ce système d’exploitation transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils connectés.

Avec l’intégrat «prpl OS» dans la nouvelle génération de smart routeurs d’Orange Maroc, les utilisateurs bénéficient d’une gestion 100% autonome de leurs services à la maison et en entreprise, notamment grâce à sa capacité à simplifier la configuration, la gestion du réseau et la sécurité. Grâce à ce système d’exploitation, les clients peuvent facilement gérer leurs connexions via l’application Max it, modifier les paramètres en un clic et sécuriser leur réseau de manière efficace.

La prpl Foundation, créatrice de ce système d’exploitation open source, bénéficie du soutien de grands opérateurs télécoms mondiaux. Orange, en tant que membre de la prpl Foundation, fait partie de ces acteurs clés qui investissent activement dans le développement de «prpl OS» pour renforcer les standards technologiques et la sécurité des appareils connectés, en particulier des routeurs.

«Nous sommes ravis de l’intégration de prpl OS dans les nouveaux smart routeurs d’Orange Maroc. En offrant un système d’exploitation flexible, sécurisé et open source, prpl OS permet de répondre aux besoins d’une connectivité haut débit et sécurisée, tout en apportant une gestion autonome et intuitive, tant pour nos clients particuliers que pour les entreprises», a indiqué Hendrik Kasteel, Chief Executive Officer d’Orange Maroc.

Avec «prpl OS» et en partenariat avec Bitdefender, Orange Maroc propose des solutions de cybersécurité renforcées. Le VPN intégré, le contrôle parental avancé et le firewall pour les TPEs permettent aux utilisateurs de protéger leur réseau et de naviguer en toute sécurité, tout en bénéficiant de la gestion simplifiée de ces services grâce à l’application Max it.

Les smart routeurs Next Gen d’Orange Maroc sont conçus pour offrir une connectivité ultra rapide, grâce à l’intégration des technologies de pointe, bien sûr en Wi-Fi 7 et surtout compatible 5G. Ces appareils sont non seulement adaptés aux besoins des utilisateurs Fibre, mais aussi à l’évolution rapide vers la 5G.

Design marocain: allier technologie et culture

Le design marocain des smart routeurs s’inspire des célèbres mosaïques et moucharabieh marocains, alliant modernité et culture locale. Les appareils s’intègrent parfaitement à tous les types d’intérieurs tout en offrant une expérience de connectivité sans faille. Ce design a été imaginé et développé par Orange Innov, la division innovation du groupe Orange, qui a conçu ces équipements pour allier esthétique et fonctionnalité.

Dans un monde où l’empreinte carbone devient un enjeu majeur, Orange Maroc s’engage à promouvoir un numérique durable. Ces nouveaux routeurs intègrent un mode veille adaptatif qui permet de réduire la consommation énergétique jusqu’à 30% en période d’inactivité, tout en visant un objectif net zéro carbone en 12 mois.

Les smart routeurs Next Gen d’Orange Maroc répondent aux besoins des particuliers et des entreprises, en offrant des services adaptés, sécurisés, et à haute performance. Grâce à «prpl OS», la gestion des réseaux devient plus simple, plus sûre, et entièrement autonome.

«Chez Orange Maroc, nous avons toujours à cœur d’offrir à nos clients des solutions à la pointe de la technologie, alliant performance, sécurité et durabilité. Avec le lancement des smart routeurs Next Gen, nous franchissons un nouveau cap en matière d’innovation, en proposant des équipements ultra connectés et sécurisés, tout en étant respectueux de l’environnement», a noté Noël Château, Chief Consumer Officer à Orange Maroc.

«Ce partenariat stratégique avec Bitdefender nous permet de renforcer la sécurité de nos produits, tout en offrant des services novateurs, tels que le VPN intégré, le contrôle parental et la protection des petites entreprises avec notre firewall. Nous sommes également très fiers de proposer un produit au design marocain, qui incarne notre ancrage local tout en étant à la pointe de la technologie. Avec cette nouvelle génération de routeurs, nous répondons aux besoins des foyers, des entreprises et des professionnels, tout en contribuant à un avenir numérique plus durable», a-t-il ajouté.