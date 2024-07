Dans les coulisses du tournage de la nouvelle édition du programme «Orange Music Talents»

Orange Maroc relance son programme de révélation de talents, «Orange Music Talents», compétition qui a pour objectif de mettre en lumière une nouvelle génération de chanteurs marocains. Totalement renouvelée, la nouvelle édition du talent-show «Orange Music Talents» comprend un partenariat exclusif avec Spotify, la première plateforme mondiale de streaming musical, afin d’offrir une opportunité unique aux chanteurs en herbe et aux passionnés de musique de tout âge de réaliser leur rêve, et devenir la future star de la chanson marocaine.

Concrètement, la compétition est ouverte à tous et se déroulera sur plusieurs étapes. Après s’être inscrits sur le site web musictalents.orange.ma ou sur la page Instagram de la compétition, les candidats intéressés ont publié une vidéo où ils interprètent la chanson de leur choix a cappella. Après une sélection effectuée par un jury d’experts reconnus dans le domaine musical, dix lauréats ont été retenus et conviés à une résidence artistique. Celle-ci permettra d’enregistrer un single par candidat avec l’accompagnement de paroliers, compositeurs, producteurs et labels de renom.

Pour rapprocher le public marocain de cette aventure, toutes les étapes de la résidence artistique seront captées et retransmises sur les réseaux sociaux, avec une rediffusion prévue dès la rentrée prochaine sur la chaîne MBC 5 et sur le service de vidéo à la demande Shahid. Une fois réalisés, les 10 singles seront partagés sur la plateforme de streaming Spotify au niveau de la playlist dédiée «Orange Music Talents 2024». L’interprète du single qui sera le plus écouté lors de l’été 2024 bénéficiera de la production de son propre vidéoclip.

Pour couronner cette expérience humaine et artistique, une tournée nationale sera organisée durant la saison estivale pour présenter les 10 talents au grand public marocain. Concrètement, 14 concerts musicaux en plein air sur les places les plus visitées de 14 villes du Royaume seront ainsi programmés.

À travers le lancement du talent-show «Orange Music Talents», Orange Maroc réaffirme ses engagements en faveur de l’accompagnement et le soutien de la jeunesse marocaine en ligne avec sa nouvelle signature de marque «Orange Kayna».