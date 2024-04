Orange Maroc renforce son engagement d’opérateur de confiance à travers sa nouvelle promesse de marque «Orange Kayna»

Orange Maroc lance sa nouvelle promesse de marque «Orange Kayna». Cette nouvelle plateforme souligne l’importance accordée par l’opérateur aux attentes et besoins de ses clients et la mobilisation de ses équipes pour y répondre. À travers la signature «Orange Kayna», ce sont l’ensemble des employés d’Orange qui sont présents au service des clients grand public, entreprise et administration.

Celle-ci réaffirme également la présence active d’Orange auprès des entreprises marocaines dans l’accompagnement de leur transformation digitale et le renforcement de leur compétitivité. Elle témoigne de la mobilisation d’Orange auprès des Marocains en tant qu’acteur de premier plan de l’inclusion numérique, notamment à travers l’initiative «Khatwat Khir».

Une nouvelle promesse de marque : «Orange Kayna»

«Orange Kayna, Orange is here, Orange est là». C’est la nouvelle promesse de marque que vient de dévoiler Orange Maroc à l’occasion de son 25ème anniversaire. Une signature qui témoigne de la politique d’engagement déployée depuis 1999 par Orange Maroc aux côtés des Marocains à chaque étape de leur vie et en toutes circonstances.

La signature «Orange Kayna» se veut simple, conviviale et en parfaite adéquation avec le quotidien de ses clients. Elle reflète l’identité de la marque Orange et incarne une démarche audacieuse et volontariste pour être toujours plus proche des Marocains. «Orange Kayna» exprime l’engagement des Femmes et des Hommes d’Orange, un capital inestimable qui permet à Orange Maroc de s’imposer comme l’opérateur de confiance, présent aux côtés de tous les Marocains.

«Nous sommes fiers de révéler cette nouvelle plateforme de marque qui confirme notre engagement auprès des Marocains. Plus qu’une simple signature, “Orange Kayna” incarne notre mission fédératrice autour de valeurs communes de partage, de solidarité et de générosité. Elle mobilise l’ensemble de nos équipes et rappelle également l’importance que nous accordons à l’excellence de nos réseaux, à l’intensification de nos investissements en infrastructures et à nos engagements RSE», a déclaré Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc.

Orange Maroc, toujours proche des Marocains

La nouvelle signature de marque repose sur quatre principaux piliers qui font la force d’Orange Maroc avec un réseau «max débit» fixe et mobile, une qualité inégalée de l’expérience client, des produits et des services aussi généreux que performants, ainsi qu’un capital humain expert et engagé.

«Orange Kayna» s’appuie sur une offre performante, sécurisée et innovante, visant à garantir une qualité exceptionnelle de l’expérience client et du service après-vente. Cette démarche d’écoute et de proximité a valu à Orange Maroc, à sept reprises, le prix «Elu meilleur service client de l’Année».

Accompagner les chantiers du Maroc de demain

«Orange est là», c’est également un engagement fort en faveur de la compétitivité des entreprises marocaines que la marque soutient à travers des solutions sur mesure, performantes et accessibles. Les solutions Cloud et Cybersécurité, à titre d’exemple, sont les plus complètes, les plus compétitives et les plus sécurisées du marché. Elles accompagnent chaque jour des milliers d’entreprises marocaines dans leur transition digitale, contribuant à l’accélération de la transformation numérique du Maroc.

Une promesse de solidarité et de don de soi avec «Khatwat Khir»

«Orange Kayna» exprime aussi la dimension solidaire de la marque. En reprenant une expression marocaine porteuse des notions d’entraide, d’attention à l’autre et de don de soi au service du collectif, la nouvelle signature soutient aussi les initiatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) d’Orange Maroc. Un axe d’action particulièrement important au cours de ce mois de Ramadan concrétisé par l’opération «Khatwat khir».

Initiée par la Fondation Orange Maroc en partenariat avec la Banque Alimentaire et «Dar Taliba», cette action solidaire a pour but de lutter contre l’abandon scolaire des jeunes filles du milieu rural.

Au final, à travers «Orange Kayna», Orange Maroc se mobilise pour rester aussi proche qu’accessible pour ses clients, particuliers comme entreprises, tout en continuant à se dépasser pour le développement du Royaume. Ainsi, dans toutes les zones et régions du Royaume, les solutions d’Orange Maroc sont là pour faciliter le quotidien des Marocains, les aider à partager leurs moments de vie, mais aussi pour accompagner la réalisation des projets du Maroc de demain.