Littérature: l’Académie du Royaume du Maroc accueille les délibérations pour le Prix Orange du livre en Afrique

Le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a donné le coup d’envoi de ces délibérations présidées par l’écrivaine de Côte d’Ivoire, Véronique Tadjo. «C’est un Prix qui a pour objectif de mettre en valeur la littérature africaine, mais de manière continentale afin de faire parler toutes les parties de l’Afrique», a affirmé Véronique Tadjo dans une déclaration pour Le360.





La spécificité de ce prix, selon elle, c’est qu’il «s’adresse aux éditeurs et auteurs africains». À travers ce prix, «le continent se parle et s’écoute», a estimé la présidente du jury. Cette dernière a remercié l’Académie du Royaume du Maroc pour avoir accueilli cette ultime et importante étape de la compétition, en exprimant la gratitude de la Fondation Orange.

Les cinq candidats de cette édition 2024 sont Dibakana Mankessi, auteur du livre «Le psychanalyste de Brazzaville» (Congo-France), Mouha Harmel, auteur de «Siqal l’antre de l’ogresse» (Tunisie), Angelo Bayock auteur de «Percussions Cameroun», Meryem Sellami auteure de «Je jalouse la brise du sud sur ton visage» (Tunisie) et Hary Rabary qui a écrit «ZaKoa» (Madagascar). Le Prix Orange du livre en Afrique sera décerné dans la soirée de samedi lors d’une cérémonie officielle organisée à Rabat.