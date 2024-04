L’Académie du Royaume du Maroc accueille six nouveaux membres dont Élisabeth Guigou, l’ancienne ministre de la Justice française

Née au Maroc, Élisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice française (1997-2000) sous la présidence de Jacques Chirac, est une académicienne et femme politique chevronnée.

Les cinq autres nouveaux membres ont aussi un riche parcours académicien. Il s’agit d’Abdelfattah Kilito, professeur émérite à l’Université Mohammed V, Alioune Sall (Sénégal), fondateur et directeur exécutif de l’African Futures Institute, Driss Guerraoui, président de l’Université ouverte de Dakhla, Assia Bensalah Alaoui, ambassadeur itinérant de Sa Majesté le roi Mohammed VI et Najia Hajjaj-Hassouni, professeure en rhumatologie, doyenne du Collège des sciences de la santé de l’Université internationale de Rabat.

Ces nouveaux membres ont tous exprimé leur honneur de faire partie de cette prestigieuse académie. «Aujourd’hui, c’est une réunion très importante. C’est un grand bonheur de participer à des sujets liés aux valeurs universelles et à l’état de droit», a affirmé Élisabeth Guigou dans une déclaration pour Le360 avant de s’interroger «s’il y a une crise des valeurs» actuellement dans le monde?

L’ancienne garde des Sceaux de France a en outre précisé que la réforme du Code de la famille au Maroc fera l’objet d’une «contribution» de sa part.

Et d’ajouter qu’elle aura par ailleurs le privilège de présenter à l’académie la nouvelle adhésion d’Assia Bensalah Alaoui, une amie qu’elle connait «depuis l’adolescence».

Lire aussi : Académie du Royaume du Maroc: voici la liste complète des membres

Interrogé sur sa vocation par Le360, le professeur Abdelfattah Kilito s’est présenté comme «un littéraire qui travaille en relation avec la littérature arabe et la littérature européenne, à travers l’histoire des siècles et notre époque, aujourd’hui. C’est le domaine dans lequel j’essaie de travailler en tentant d’apporter quelque chose de petit, en tous les cas, quelque chose...».

Pour sa part, Alioune Sall s’est déclaré «très heureux d’être admis d’une manière formelle dans cette prestigieuse Académie du Royaume du Maroc». Cette institution, a-t-il dit à la presse, «regroupe des hommes et des femmes qui ont beaucoup contribué à l’avancement de l’humanité», et ajoutant: «Je suis heureux d’avoir été invité également à traiter d’un thème important pour l’avenir, qui a trait à la famille et aux valeurs, ainsi qu’à leur recomposition dans le contexte de la modernisation des économies et des sociétés.»