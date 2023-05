SIEL 2023: à J-3, demandez le programme

La 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2023) démarrera vendredi 2 juin. Pendant 10 jours, soit jusqu’au 12 juin, le chapiteau installé sur une superficie de 35.000 mètres carrés sur le site de l’OLM Souissi à Rabat, pour la deuxième année consécutive, accueillera de 661 intellectuels et poètes marocains et étrangers.

Pas moins de 737 exposants sont également annoncés, dont 287 directs et 450 indirects. Les exposants marocains, à eux seuls, sont au nombre de 139.

Parcours: des personnalités sous les feux de la rampe

Le SIEL est l’occasion pour le grand public d’aller à la rencontre des auteurs, dont plusieurs auront droit à des hommages à l’occasion de leurs nouvelles parutions. C’est le cas d’Abdelatif Laabi, dont le dernier recueil «La terre est une orange amère» paraîtra le 8 juin aux éditions Le Castor Astral.

L’écrivain et poète présentera son nouvel opus le 4 juin entre 12h30 et 13h30 à la salle Les Oudayas. La veille, il présentera une série de quatre ouvrages traduits en arabe à 17h à la salle Ribat Al Fath.

Une autre personnalité du monde artistique et culturel, qui sera présente dans la section «Massarat» ou «Parcours», est le poète Mohammed Bennis, programmé le 3 juin à la salle Ribat Al Fath entre 18h30 et 19h30.

Lire aussi : SIEL 2023: le Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, invité d’honneur

Le même programme «Parcours» accueillera l’écrivain Mohammed Berrada à l’occasion de la sortie d’une anthologie sur son œuvre le 2 juin entre 17h et 18h à la salle Ribat Al Fath.

Le 3 juin, Fatema Mernissi et son impact à l’international seront au centre d’une conférence à 17h à l’espace qui porte son nom.

Un autre doyen, Abdelfetah Kilito, animera une rencontre en arabe sur l’auto-traduction, le 4 juin entre 15h et 16h30 au pavillon du ministère de la Culture. La rencontre verra également la participation d’Abdesslam Benabdellah et Aissa Makhlouf.

Les écrivains consacrés de l’Afrique Subsaharienne à l’honneur

Plusieurs écrivains d’Afrique subsaharienne seront également de la fête. Le public du SIEL rencontrera ainsi le Togolais Sami Tchak. L’auteur de «Le continent du tout et du presque rien», publié en 2021, est, entre autres, lauréat du Prix Ivoire 2022 qui récompense la littérature africaine d’expression francophone.

Autre rencontre qui promet, celle prévue avec Yasmina Sbihi et Ivan Jablonka autour du thème «Ce que la littérature fait de l’Histoire et à l’Histoire», le 3 juin entre 17h et 18h à la salle Les Oudayas.

Lire aussi : Le Salon international de l'édition et du livre se tiendra à nouveau à Rabat, en juin 2023

Un autre parcours, celui de Rahma Bourqia est aussi très attendu. L’ancienne doyenne de la Faculté des lettres de Mohammedia présentera son ouvrage «La société marocaine face à la globalisation: l’ère du numérique», édité chez La Croisée des Chemins en 2023, le 8 juin entre 18h30 et 19h30 à la salle Ribat Al Fath.

Le Québec, invité d’honneur

Dans le cadre des activités autour du Québec, invité d’honneur de cette édition, une rencontre sur l’essai québécois rassemblera Jérémie McEwen, Etienne Beaulieu et Mustapha Fahmi le 5 juin entre 11h et 12h au pavillon du ministère de la Culture.

En plus des écrivains, des cinéastes et des psychologues animeront également des conférences. La psychanalyse dans le monde arabe sera débattue par Jalil Bennani, Fethi Benslama de Tunisie et Aline Husseini du Liban, le 6 juin entre 11h et 12h à la salle Chellah.

Le cinéaste Abdelkader Lagtaa présentera, quant à lui, le recueil «Voyage permanent», publié en 2023 et réunissant une série de textes qu’il a écrits alors qu’il était étudiant à Lodz, en Pologne, le 7 juin.

En tout, 221 activités culturelles seront organisées dans le cadre du SIEL 2023, ainsi que 660 activités à l’espace Enfant, qui vise à renforcer la relation des enfants avec le livre.

Le programme culturel complet du SIEL 2023 à Rabat