SIEL 2023: ce que l’on sait, en attendant la programmation complète

La prochaine édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) approche à grands pas. L’événement, organisé pendant 26 ans à Casablanca avant d’être délocalisé l’année dernière à Rabat, aura lieu cette année du 1er au 11 juin sur la place de l’OLM Souissi.

C’est l’agence Avant-Scène, dirigée par Myriam Abikzer, qui assurera, pour la deuxième année consécutive, l’organisation du SIEL après avoir soumissionné à un appel d’offres et remporté le marché fixé à 35 millions de dirhams contre 22,9 millions de dirhams l’année dernière.

Le Québec (Canada), invité spécial du SIEL 28 ! Le Maroc célèbre 61 années de relations diplomatiques avec ce pays ami... Posted by Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL) on Wednesday, May 10, 2023

A l’heure de l’écriture de ces lignes, le programme complet du SIEL 2023 n’a toujours pas été annoncé. Mais depuis une semaine, les organisateurs ont commencé à laisser filtrer sur les réseaux sociaux les grandes lignes de cette édition.

On sait ainsi que la province du Québec, au Canada, est l’invitée d’honneur de cette édition, et ce choix entre dans le cadre des célébrations de 61 années de relations diplomatiques entre le Maroc et le pays nord-américain. Un livre intitulé «Eloge des fusions» a d’ailleurs été spécialement édité à cette occasion et sera présenté le 2 juin au pavillon du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Le SIEL 2023 s’articulera autour des thématiques principales suivantes: Nouvelles parutions, Poésie, Traductions, Ecrire au féminin, Philosophie et Résonances africaines.

SIEL 28 rend hommage à des écrivains primés, célébrés pour la qualité et l’originalité de leurs écrits. Ne ratez pas... Posted by Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL) on Wednesday, May 10, 2023

Les personnalités qui ont reçu des prix littéraires auront également droit au chapitre au SIEL 2023. Djeneba Moumouni Traoré, détentrice du Prix de l’Union européenne 2022, Jean-Pierre Langellier, Goncourt de la biographie 2022, Ernis, Prix voix d’Afriques 2022, ainsi que Djaili Amadou Amal, Goncourt des lycéens 2022 et prix France Culture 2022, seront présents et animeront des conférences et des séances de dédiaces.

Pour rappel, l’année dernière, le budget du SIEL avait été multiplié par trois pour atteindre 20 millions de dirhams pour la toute première édition organisée sous le mandat de Mohamed Mehdi Bensaid, l’actuel ministre de la Culture. La wilaya de Rabat-Salé avait octroyé un montant conséquent de 8 millions de dirhams en tant que partenaire dans l’organisation de ce salon.