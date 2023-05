SIEL 2023: le Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, invité d’honneur

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid.

L’annonce a été faite ce vendredi 19 mai par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid, lors d’une conférence de presse: le prix Nobel de littérature Wole Soyinka sera présent à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tiendra du 1er au 11 juin à Rabat.

Wole Soyinka illustre l’inestimable apport de la culture africaine au monde. Né le 13 juillet 1934 à Abeokuta au Nigeria, l’écrivain et metteur en scène nigérian est le premier auteur noir à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1986. L’auteur de la tragédie anticolonialiste «La mort et l’écuyer du roi» (1975) s’est également vu décerner en 2014 le Prix de l’Humaniste international, par l’Union internationale humaniste et éthique.

Interrogé par Le360, Mehdi Bensaid a indiqué que le budget alloué à la 28ème édition du SIEL se chiffre à environ 30 millions de dirhams, dont 10 millions de dirhams accordés en partenariat avec le conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra. Il a également précisé que la 27ème édition a généré un chiffre d’affaires de 115 millions de dirhams.

Le ministre de la Culture a, par ailleurs, confirmé l’organisation, dans un proche avenir, d’un salon du livre à Casablanca, un évènement qui permettra au Maroc de se doter de deux grands salons du livre. La date de cet événement n’a pas encore été fixée.

«Nous aspirons aussi à organiser des manifestations de ce genre dans les régions avec la contribution efficace des autorités locales», a souhaité le responsable gouvernemental, avant de livrer un véritable plaidoyer pour la promotion de l’industrie culturelle et, d’une manière générale, de la culture dans tous ses aspects.

La conférence de presse a notamment vu la présence de la représentante du Québec, «invité d’honneur» du SIEL 2023. Etaient également présents le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, la présidente du conseil municipal de Rabat, Asmaa Rhalou, et la directrice du Livre au département de la Culture, également commissaire du salon, Latifa Mouftaqir.

Le SIEL 2023 verra l’organisation de plusieurs activités culturelles. Outre un espace consacré au livre africain et un autre aux ouvrages pour enfants, cette édition verra la participation de 51 pays représentés par 737 exposants installés sur une superficie de 35.000 mètres carrés. On annonce également la participation de 183 maisons d’édition, dont 32 venant de Québec.

Au total, ce sont 120.000 titres qui seront proposés au public pour lequel les organisateurs prévoient 221 activités culturelles dont 22 chaque jour. Quant aux enfants, ils seront choyés avec un riche programme comprenant 660 activités.

Pour inciter le public à venir découvrir le monde du livre, l’ONCF a décidé d’accorder une baisse de 30% sur les tickets de voyage, tandis que le ministère de la Culture a instauré la gratuité de l’entrée au salon pour les personnes en situation de handicap. Enfin, une autre mesure, et non des moindres, concerne la mise en place d’une plateforme numérique pour l’achat des billets d’entrée au salon.