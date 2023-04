Myriam Abikzer décroche l’organisation du SIEL-Rabat 2023

Entre Myriam Abikzer et le Salon international de l’édition et du livre (SIEL), c’est décidément une grande histoire d’amour qui s’installe. La dirigeante de la célèbre agence Nouvelle société Avant-scène, spécialisée en communication événementielle, vient de se voir attribuer l’organisation de l’édition 2023 du plus grand salon du livre au Maroc, qui en sera cette année à sa 28ème édition. Le marché en question, objet d’un appel d’offres, a été fixé à 35 millions de dirhams. L’ouverture des plis a eu lieu le 7 avril dernier, dans les locaux du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en sa qualité de maître d’ouvrage. Les travaux de la commission en charge du dossier se sont, quant à eux, achevés hier mercredi 12 avril.

Myriam Abikzer n’en est pas à son coup d’essai s’agissant du SIEL. Avant-scène s’était déjà vu attribuer l’organisation de l’édition 2022, pour 22,9 millions de dirhams. Le ministère avait alors choisi le site d’OLM Souissi (une des principales scènes du Festival Mawazine) pour accueillir l’événement. Et tout porte à croire que rendez-vous sera pris au même endroit cette année, précisément du 1er au 11 juin 2023.

En 2022, le SIEL avait attiré plus de 202.000 visiteurs pour sa 27ème édition, qui se tenait pour la première fois dans la capitale du Royaume. Le nombre d’ouvrages vendus s’est chiffré à 1,5 million d’exemplaires. L’édition 2022 a connu la participation de 712 exposants et de 55 pays, qui ont offert au public un large fonds documentaire, d’un total de 100.000 titres et deux millions d’exemplaires. Une enquête, réalisée auprès des visiteurs et des exposants, a fait ressortir, selon un communiqué du ministère de la Culture, un taux de satisfaction de 98%.

Un budget multiplié par 2,5

Rappelons que le budget du SIEL avait été multiplié par 2,5 l’année écoulée, passant de 8 à 20 millions de dirhams, la tutelle ayant de plus eu recours à des ressources supplémentaires pour en assurer la réussite… et en boucler le financement.

Par ailleurs, les bonnes nouvelles obéissant, elles aussi, à la loi des séries, Myriam Abikzer a cette même semaine été retenue par Maroc Foodex pour la conception de la marque ombrelle pour l’origine Maroc des produits agricoles, agro-industriels et de pêche, ainsi que les pavillons y afférents dans les différents salons et foires. Le montant de ce marché est de l’ordre de 1,7 million de dirhams.