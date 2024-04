L’Académie royale du Maroc s’apprête à investir Élisabeth Guigou comme nouveau membre

Élisabeth Guigou, ancienne Garde des Sceaux et ministre de la Justice française.

Née à Marrakech, Élisabeth Guigou que l’Académie royale du Maroc va investir le 17 avril prochain à Rabat, lors d’une cérémonie solennelle, compte un riche parcours académique et politique. Plusieurs fois députée et ministre, elle est la première femme française sous la présidence de Jacques Chirac à avoir occupé le poste de Garde des Sceaux et ministre de la Justice (1997-2000).

Les cinq autres grandes personnalités qui intégreront également cette prestigieuse institution, à laquelle le roi Mohammed VI accorde une importance particulière, sont Abdelfattah Kilito, professeur émérite à l’Université Mohammed V, Alioune Sall (Sénégal), fondateur et directeur exécutif de l’African Futures Institute, Driss Guerraoui, président de l’Université ouverte de Dakhla, Assia Bensalah Alaoui, ambassadeur itinérant de Sa Majesté le roi Mohammed VI et Najia Hajjaj-Hassouni, professeure en rhumatologie, doyenne du Collège des sciences de la santé de l’Université internationale de Rabat.

Le 17 avril 2024 à 10H00, le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, fera une présentation de la séance avant de céder la présidence de la première séance solennelle d’investiture des nouveaux membres à Mohammed Achaari, poète, écrivain et membre de l’académie.