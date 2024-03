Investiture de deux nouveaux membres de l’Académie du Royaume du Maroc

Deux nouveaux membres associés viennent de rejoindre l’Académie du Royaume du Maroc: Tanella Boni, écrivaine et universitaire ivoirienne, et Nkosana Moyo du Zimbabwe, fondateur du Mandela Institute for Development Studies (MINDS). Cet évènement solennel de la vie de la prestigieuse institution intervient conformément à l’article 1 du Dahir n° 1-21-02 du 22 joumada | 1442 correspondant au 5 février 2021, portant promulgation de la loi n° 74-19 relative à la réorganisation de l’Académie du Royaume du Maroc.

Cet article stipule que suite à la nomination de chaque nouveau membre résident ou associé, «l’Académie consacre une séance solennelle pour son accueil et son investiture. Lors de cette séance, un des membres de l’Académie prononce un discours de bienvenue en mettant l’accent sur la personnalité du nouveau membre, son parcours et ses contributions scientifiques». À son tour, le membre récipiendaire prononce un discours dans lequel il évoque brièvement «une des questions scientifiques ou intellectuelles qui relève de son domaine de spécialité».

C’est ainsi que Tanella Boni a donné une intervention sur le thème «Liens et frontières: pour une philosophie de l’habiter en commun», tandis que Nkosana Moyo a basé son allocution sur le thème «The Key Lessons for Africa from the Current Geopolitical Developments».

L’investiture des deux nouveaux membres a été marquée par la remise de l’insigne officiel de l’Académie du Royaume du Maroc. Ils se sont dits heureux de faire partie de cette institution afin que les contributions académiques puissent développer le savoir et la connaissance en Afrique.

Lire aussi : Académie du Royaume du Maroc: voici la liste complète des membres

Née le 1er janvier 1954 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Tanella Boni a fait des études supérieures à Toulouse et à Paris (Université Paris IV). Professeure de philosophie à l’Université de Cocody à Abidjan, poète, romancière, nouvelliste et critique, elle est organisatrice du Festival international de poésie d’Abidjan. La récipiendaire du Prix Ahmadou Kourouma, pour son roman «Matins de couvre-feu», en 2005, est par ailleurs membre de l’Académie mondiale de la poésie depuis 2001.

De son côté, Nkosana Moyo est un spécialiste des programmes nationaux et régionaux de droit et de gouvernance en Afrique. Avant de fonder et devenir président exécutif du Mandela Institute for Development Studies (MINDS), il a occupé le poste de vice-président et directeur de l’exploitation de la Banque africaine de développement (BAD). Au Zimbabwe, son pays d’origine, il a été ministre de l’Industrie et du Commerce international.