Développement social: la Fondation Orange Maroc réalise son premier «Orange Village» dans le Haut Atlas

Lors d’une cérémonie organisée jeudi 13 avril à Casablanca, la Fondation Orange Maroc a révélé sa dernière initiative: Orange Village. Ce programme s’appuie sur un partenariat étroit avec les acteurs associatifs et les autorités locales pour la mise en œuvre d’infrastructures et d’équipement essentiels pour le développement humain.

Concept déjà déployé dans 13 pays pour une centaine de localités, touchant près de 500.000 bénéficiaires, le premier Orange Village au Maroc est développé avec l’Association Assalam pour le développement social, qui a remporté l’appel à projet initié par la Fondation Orange Maroc.

Ce projet concerne le douar Anamrou, dans le Haut Atlas, et verra la mise en œuvre d’une réhabilitation intégrée à travers des solutions concrètes et écologiques qui permettront d’améliorer le quotidien de ses 600 habitants. Il comprend ainsi l’aménagement des infrastructures existantes, l’installation de centres de santé de premiers soins et d’une école primaire, mais aussi de l’électrification des infrastructures et de l’accompagnement des habitants du douar dans la création d’activités génératrices de revenus à la fois réguliers et pérennes.

«Ce nouveau programme, dont nous signons la première mise en œuvre, est une grande fierté pour notre fondation. On y retrouve, dans un projet très concret, global et à fort impact, l’ensemble des valeurs qui nous motivent, notamment la volonté d’agir pour l’égalité des chances, l’autonomisation des jeunes et des femmes», a déclaré à l’occasion Hind Lfal, secrétaire générale d’Orange Maroc.

25 nouvelles écoles numériques en 2023

La Fondation Orange Maroc n’en est pas à sa première initiative sociale. Le projet des Ecoles numériques, initié en 2018 en partenariat avec le programme GENIE du ministère de l’Education nationale pour l’intégration des TIC au sein des écoles primaires et secondaires, a profité à 16 établissements scolaires, soit 5.200 élèves. En 2023, il est prévu le déploiement de 25 nouvelles écoles numériques.

Un volet de ce programme est destiné aux enfants touchés par l’autisme. La fondation équipe ainsi des structures d’insertion en matériel spécifique qui facilite l’apprentissage et encourage l’autonomie des personnes atteinte d’autisme, tout en organisant des cycles de formation spécialisée dédiés aux éducateurs et aux familles.

Les femmes sont une autre cible stratégique de l’approche numérique solidaire de la Fondation Orange Maroc, à travers les Maisons digitales, qui ouvrent la voie à leur autonomisation économique et à leur meilleure intégration dans la société par l’accès aux compétences digitales.

Concrètement, la Fondation Orange Maroc vient répondre à l’expression des besoins d’associations de référence (ASF, INSAF, AMH, SOS Village d’enfants…) en les équipant aussi bien en matériel informatique qu’en mobilier. Depuis 2019, le déploiement de ce programme a déjà permis de créer cinq Maisons digitales, touchant environ 800 femmes.

La fondation a aussi vocation à soutenir des manifestations culturelles en privilégiant la sélection d’événements ayant un fort impact local dans les régions marocaines. En 2019, le Festival International des Nomades de M’hamid El Ghizlaine, village proche de Zagora, a bénéficié de son support. En 2022, c’est le festival Visa For Music qui a en a bénéficié en raison de l’impact de cet évènement professionnel qui vise à faire émerger de jeunes talents régionaux.

Le Maroc est également partie prenante du Prix Orange du Livre en Afrique francophone, initié au niveau de la région par la Fondation Orange et qui récompense et soutient la promotion d’une œuvre littéraire écrite en français. En trois éditions, ce prix a été décerné à deux reprises à des auteurs marocains: Youssef Amine Elalamy en 2020 et Loubna Serraj en 2022.