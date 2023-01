Hello Women: Orange et Le Wagon s’allient pour féminiser les métiers du digital

Féminiser les métiers du digital et de l’innovation, voilà l’objectif que s’est fixé Orange Maroc depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le groupe ambitionne d’accélérer encore plus l’intégration des femmes marocaines dans les métiers de l’IT en encourageant leur formation et leur recrutement. Une ambition qu’Orange Maroc veut concrétiser à travers son programme «Hello Women», lancé mardi 24 janvier 2023.

«Hello Women est un programme d’orientation, mais surtout de formation des femmes dans les métiers de la technologie. L’objectif est d’améliorer la mixité de ces métiers qu’on considère aujourd’hui encore comme des métiers extrêmement masculins», a fait savoir Zakia Hajjaji, directrice des ressources humaines et de la communication interne à Orange Maroc, dans une déclaration à Le360.

Et d’ajouter : «L’objectif principal c’est de s’assurer aussi qu’on a suffisamment de compétences et de profils disponibles, puisqu’Orange Maroc s’est donné l’ambition depuis maintenant trois ans d’avoir un recrutement 50-50 (50% de femmes et 50% d’hommes), ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un taux correct de féminisation de ces métiers à 24%. Notre objectif est d’atteindre 30% à l’horizon 2025».

Dans le cadre du programme international «Hello Women», visant à accroitre la mixité au sein des équipes techniques d’Orange, Orange Maroc a choisi de s’associer au réseau Le Wagon, école leader en bootcamps intensifs dans le domaine de la technologie, pour former et sensibiliser le public féminin à cette filière à forte employabilité.

Lire aussi : Orange Maroc révèle les lauréats de la première édition de l’Orange Summer Challenge

En tant que partenaire de formation, Le Wagon Casablanca est en charge de la réalisation de deux des quatre axes du projet, à savoir identifier et attirer les femmes susceptibles d’être recrutées sur les métiers techniques et reconvertir ces femmes intéressées dans les métiers techniques. Pour cela, le programme a été divisé en deux niveaux.

Le premier niveau consiste à animer une communauté inclusive de femmes autour d’intérêts communs, à travers l’organisation de workshops techniques et de talks mensuels ouverts au grand public. Le deuxième niveau consiste à former d’une part les candidates externes au Groupe Orange afin de donner une chance aux femmes motivées de suivre le bootcamp du Wagon et d’intégrer les équipes d’Orange par la suite. D’autre part, Le Wagon Casablanca devra aussi former les équipes internes d’Orange Maroc pour assurer leur montée en compétences.