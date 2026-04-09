Inwi Money et Wafacash scellent un partenariat dans les services financiers

La signature d’un partenariat entre Inwi Money et Wafacash, annoncée en marge du Gitex Africa 2026 à Marrakech, marque une nouvelle étape dans l’évolution des services financiers au Maroc. L’accord vise à combiner les réseaux et les expertises des deux opérateurs afin de renforcer l’accès aux services financiers pour une clientèle élargie.

Ce rapprochement illustre une tendance structurante du marché marocain, où les opérateurs télécoms investissent progressivement le champ des services financiers digitaux. Inwi Money, filiale de l’opérateur Inwi, s’appuie sur sa base clients et sa présence territoriale, tandis que Wafacash apporte son ancrage historique dans les transactions financières et les services de proximité.

La complémentarité des deux réseaux constitue un levier opérationnel pour développer des offres accessibles, notamment dans les zones où les services bancaires traditionnels restent moins présents.

L’orientation du partenariat s’inscrit explicitement dans l’objectif d’élargissement de l’inclusion financière au Maroc, enjeu régulièrement souligné par Bank Al-Maghrib dans ses stratégies de développement des paiements digitaux. Le recours aux solutions mobiles et aux réseaux d’agents apparaît comme un vecteur privilégié pour toucher des populations encore peu intégrées au système financier classique.

Mehdi Hendid, directeur général d’Inwi Money, précise: «Nous sommes aujourd’hui heureux d’annoncer la signature d’un partenariat avec WafaCash, acteur historique au Maroc dans les transactions financières, en vue de développer des services financiers de proximité et de contribuer à l’enjeu majeur de l’inclusion financière dans le Royaume.»

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L’accord repose sur une logique de mutualisation des savoir-faire afin de proposer des services adaptés aux besoins du marché. L’enjeu porte sur la capacité à concevoir des solutions simples, accessibles et compatibles avec les usages quotidiens, notamment en matière de paiement et de transfert d’argent.

Le dirigeant souligne également la complémentarité opérationnelle. «Grâce à ce partenariat, nous souhaitons tirer parti de l’expertise de WafaCash, forgée au fil de son histoire et de son ancrage sur le marché marocain, ainsi que de notre propre réseau et de notre clientèle de proximité chez Inwi Money.»

Ce partenariat s’inscrit dans une transformation plus large du paysage financier marocain, marquée par l’émergence d’acteurs hybrides à la croisée des télécoms et de la fintech. L’évolution des usages, portée par la digitalisation et la diffusion du mobile, favorise l’émergence de nouveaux modèles de distribution des services financiers.