GITEX Africa 2026: inwi lance une 5G privée industrielle

Le GITEX Africa 2026 s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, en mettant l’accent sur les applications concrètes du numérique, notamment dans l’industrie. Le positionnement du Maroc s’appuie sur le développement d’infrastructures et sur l’expérimentation de solutions destinées aux acteurs économiques. inwi y annonce le déploiement d’une infrastructure 5G dédiée à ces usages.

Le projet présenté par inwi concerne le déploiement d’un réseau 5G privé au sein d’une unité industrielle de 52 hectares située dans la région de l’Oriental. «Nous amorçons aujourd’hui le déploiement du premier réseau 5G pour un domaine industriel», indique Ouassim El Arroussi, directeur d’étude et développement B2B chez inwi. «Cette initiative vient renforcer l’accompagnement d’inwi avec ses partenaires technologiques et commerciaux pour élargir la connectivité à l’Industrie 4.0». Réalisé avec China Mobile International, le dispositif permet la mise en place de solutions de supervision, de télédétection, d’automatisation et de gestion en temps réel.

Cette approche sectorielle est complétée par une action en direction des entreprises locales à travers une convention signée avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra. L’accord porte sur l’accompagnement des PME, TPE et commerçants affiliés, avec des offres de connectivité et des actions de formation. «La transformation digitale devrait être accessible à toutes les entreprises», précise Meizar Reda, directeur commercial PMI chez inwi, en évoquant également l’organisation d’ateliers et la mise à disposition de solutions adaptées.

Le partenariat est accueilli favorablement par les représentants du secteur privé régional. Hassan Sakhi, président de la CCIS-RSK, déclare: «Cette convention donne une nouvelle énergie aux entreprises de la région, notamment les petites structures, pour renforcer leur transformation digitale et améliorer leur accès à des offres adaptées». L’initiative vise à faciliter l’accès aux services numériques pour un tissu économique diversifié.

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans une dynamique où le Maroc développe des cas d’usage industriel et élargit l’accès aux solutions numériques. Cette évolution contribue à structurer un environnement propice à l’adoption des technologies à l’échelle nationale, avec des perspectives de diffusion sur le continent africain.