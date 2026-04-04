Economie

inwiDays sous le thème de l’IA: cinq startups primées pour la 13ème édition

Les lauréats de la 13ème édition d'inwiDAYS tenus le 3 avril 2026 à Casablanca (A.Gadrouz/Le360).

À Casablanca, les 13èmes inwiDAYS, organisés vendredi 3 avril par inwi, ont mis en lumière les startups marocaines spécialisées en intelligence artificielle. Dix jeunes pousses ont pitché leurs solutions, tandis que cinq d’entre elles ont été primées et bénéficieront d’un accompagnement stratégique, de financements et de partenariats pour accélérer leur développement.

Par Ryme Bousfiha et Adil Gadrouz
Le 04/04/2026 à 09h56

Les startups marocaines de l’intelligence artificielle étaient au cœur de la 13ème édition des inwiDAYS, tenue vendredi 3 avril à Casablanca. Organisé par inwi, l’événement a réuni dix startups sélectionnées pour présenter leurs solutions innovantes devant un jury d’experts.

Point d’orgue de cette édition, la remise des inwiDAYS Awards a distingué cinq projets à fort potentiel. Le prix coup de cœur du public est revenu à «Prevaia», une plateforme de conformité et de gestion des risques basée sur l’IA. Le prix du meilleur espoir a été attribué à «JBUJB», une fintech O2O qui mise sur la data et l’intelligence artificielle pour optimiser les performances des commerçants.

La troisième place a été décernée à «Social Convert», une application exploitant les témoignages vidéo pour générer des insights marketing. «Ostorlab» s’est hissée à la deuxième place avec sa solution de cybersécurité capable de simuler des attaques afin d’identifier les failles. Enfin, la première place a été remportée par «Share ID», une plateforme de vérification d’identité conçue pour lutter contre la fraude.

Au-delà des prix, les startups lauréates bénéficieront d’un accompagnement stratégique assuré par les équipes de inwi, en collaboration avec des experts externes. Objectif: transformer ces innovations en solutions opérationnelles à travers des Proof of Concept (PoC) et des partenariats à fort impact. Cette édition s’inscrit dans une volonté de connecter les jeunes pousses au tissu économique national, en facilitant leur accès à des opportunités concrètes de financement et de collaboration.

Lire aussi : Gitex Africa 2026: inwi consolide son offre entreprises autour du cloud et de la data

«Inwi Days est devenu aujourd’hui plus qu’un événement, c’est une plateforme de rencontres entre les acteurs de l’écosystème technologique», a déclaré Mehdi Laachach, manager de l’Open Innovation chez inwi.

«Cette édition est organisée autour de l’intelligence artificielle comme catalyseur de la performance et de l’innovation pour nos entreprises», confirme le responsable. «Nous avons sélectionné des startups marocaines assez matures avec lesquelles nous souhaitons aller plus loin à travers des collaborations concrètes», conclut-il.

Lire aussi : Comment Inwi accompagne l’évolution des usages numériques au Maroc

La rencontre a également été marquée par l’intervention du professeur Rachid Guerraoui, venu partager son analyse sur les enjeux et les paradoxes de l’intelligence artificielle.

Depuis 2012, les inwiDAYS s’imposent comme un espace de valorisation de l’innovation numérique au Maroc, avec une attention particulière portée à l’émergence de solutions locales capables de répondre aux besoins des entreprises.

Par Ryme Bousfiha et Adil Gadrouz
Le 04/04/2026 à 09h56
#inwiDays#Startups#prix#Intelligence artificielle#innovation

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