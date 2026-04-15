CAN 2025: inwi s’impose comme leader de la performance mobile dans les stades marocains, selon Ookla

Les réseaux mobiles marocains ont globalement bien résisté à la forte demande durant la CAN 2025.

L’étude Ookla montre que les cinq stades analysés ont globalement offert des niveaux de performance élevés, tout en révélant des écarts significatifs selon les sites. Les infrastructures concernées sont le Stade Al-Medina (Stade Al Barid), le Stade olympique de Rabat, le Stade Mohammed V, le Stade Prince Moulay Abdellah et le Stade Moulay El Hassan.

Les débits descendants médians observés varient d’environ 96 Mbps à 236 Mbps selon les stades. Le stade Al-Medina enregistre le niveau le plus élevé, suivi du stade olympique de Rabat. À l’inverse, les stades Moulay El Hassan et Moulay Abdellah affichent des niveaux plus faibles.

Les débits montants suivent une tendance similaire, avec des performances plus élevées dans les stades les mieux couverts et des valeurs plus modestes dans les sites les moins performants.

Débits descendants et montants selon les opérateurs

Dans la majorité des stades analysés, les écarts entre opérateurs sont significatifs.

L’opérateur inwi enregistre les débits descendants médians les plus élevés dans trois stades sur cinq, avec un pic à 461,7 Mbps au stade Al-Medina et 377,9 Mbps au stade olympique de Rabat.

Maroc Telecom obtient la meilleure performance au stade Moulay El Hassan avec 161,25 Mbps, dans un environnement globalement moins performant.

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Les débits montants les plus élevés sont observés au stade Al-Medina et au stade olympique de Rabat, avec des niveaux supérieurs à 50 Mbps pour les opérateurs les mieux positionnés dans ces sites.

Couverture et qualité du signal

Les mesures de couverture basées sur la qualité du signal (RSRP) montrent des différences entre les stades.

Le stade Mohammed V présente les niveaux de signal 4G et 5G les plus élevés en moyenne, tandis que le stade olympique de Rabat affiche les niveaux les plus faibles.

Concernant les opérateurs, inwi affiche les niveaux de signal 5G les plus élevés au stade Mohammed V, tandis que d’autres opérateurs présentent des variations selon les sites. Orange enregistre des niveaux plus faibles dans plusieurs configurations.

La qualité du signal (RSRQ) varie également selon les conditions de congestion dans les stades, avec des dégradations observées dans les environnements les plus denses.

Navigation web et temps de chargement

Les données Consumer QoE™ montrent une expérience de navigation globalement stable dans l’ensemble des stades.

Les temps de chargement des pages Web varient entre environ 1370 ms et 1470 ms selon les sites. Les différences entre stades restent relativement limitées.

Sur le plan des opérateurs, inwi enregistre les temps de chargement les plus faibles dans quatre stades sur cinq, tandis que Maroc Telecom est en tête dans un cas. Orange présente des temps de chargement plus élevés dans l’ensemble des sites analysés.

Messagerie et appels vidéo

Les performances des services de messagerie et de communication varient selon les stades et les opérateurs.

Les latences WhatsApp se situent globalement entre 33 ms et 81 ms. Les meilleures performances sont observées dans certains stades comme Rabat Olympic et Al-Medina, selon les opérateurs.

Pour les appels vidéo, les latences varient entre environ 60 ms et plus de 190 ms selon les configurations. Le stade Mohammed V présente globalement les latences les plus faibles pour ce type d’usage.

Les performances des opérateurs diffèrent selon les stades et les usages, sans domination uniforme sur l’ensemble des sites.

Streaming vidéo

Les performances de streaming vidéo sont globalement bonnes dans tous les stades, avec des temps de démarrage inférieurs à 2 secondes.

Les temps de démarrage varient entre environ 1267 ms et 1660 ms selon les opérateurs et les sites.

inwi enregistre les temps de démarrage les plus faibles dans les cinq stades analysés, avec une performance comprise entre 1267 ms et 1422 ms. Maroc Telecom et Orange présentent des temps de démarrage plus élevés, avec des écarts pouvant atteindre plusieurs centaines de millisecondes selon les sites.

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L’étude Ookla Research™ montre que les réseaux mobiles marocains ont globalement bien résisté à la forte demande durant la CAN 2025, avec des performances élevées en matière de débit, de couverture et d’expérience utilisateur.

Les résultats révèlent toutefois des écarts entre stades et entre opérateurs selon les indicateurs mesurés, notamment sur les débits, la latence et les performances de streaming vidéo.