Economie

Fibre optique: inwi lance «Fiber Boost», une première au Maroc pour doubler le débit à la demande

L'opérateur inwi lance sa nouvelle option Fiber Boost.

L’opérateur inwi a annoncé le lancement d’une nouvelle option nommée «Fiber Boost». Ce service permet aux abonnés de la fibre optique de doubler temporairement leur débit internet afin de répondre à des besoins numériques ponctuels et intensifs, sans modification permanente de leur abonnement. Une première nationale qui réinvente l’expérience connectée.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 13h00

Aujourd’hui, les besoins en connectivité évoluent en permanence. Tournois de gaming en ligne, téléchargement de fichiers lourds, les usages numériques sont devenus plus intenses et plus ponctuels. Avec «Fiber Boost», inwi apporte une réponse concrète à cette nouvelle réalité en permettant à ses clients d’activer un débit supérieur uniquement lorsqu’ils en ont besoin.

Accessible directement depuis l’application My inwi ou via le 220, «Fiber Boost» s’active pour une durée de 2 ou 7 jours selon les besoins. L’offre est disponible à partir de 10 DH, avec un plafond mensuel fixé à 100 DH. Elle est destinée aux abonnés Fibre disposant d’un débit de 20, 50 ou 100 Mo avec au moins 3 mois d’ancienneté. Le montant est simplement reporté sur la facture mensuelle suivante, sans aucune formalité supplémentaire.

Lire aussi : Fibre optique: ONEE et inwi scellent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique

À travers cette nouvelle proposition de valeur, inwi réitère sa volonté de démocratiser l’accès à des services digitaux plus performants et adaptés aux usages réels de ses clients. Avec «Fiber Boost», l’opérateur global poursuit sa dynamique d’innovation au service de l’expérience client et réaffirme sa promesse de permettre à chaque Marocain d’aller loin, grâce à une connectivité plus accessible, plus agile et plus proche des besoins du quotidien.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 13h00
#Inwi#télécoms#Internet#fibre optique#connexion

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