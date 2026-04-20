Economie

«win by inwi», élue une 4ème fois «Produit de l’Année 2026» dans la catégorie des forfaits mobile

win by inwi, marque-produit de l'opérateur a été élue "Produit de l'année 2026" dans la catégorie "forfaits mobile" pour la 4ème année consécutive (inwi).

Pour la quatrième année consécutive, «win by inwi», la marque-produit 100% digitale de l’opérateur inwi, a été élue «Produit de l’Année 2026» dans la catégorie «Forfaits Mobile». Une distinction qui vient récompenser la capacité de la marque à s’imposer comme une référence sur le marché marocain des télécoms, alliant innovation, simplicité et excellence de l’expérience client.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 14h38

Et de quatre pour «win by inwi». La marque-produit décroche pour la quatrième année de suite le label «Élu Produit de l’Année 2026» dans la catégorie des forfaits mobiles. Ce succès continu témoigne de la pertinence du modèle 100% digital de l’opérateur, qui s’impose comme une référence incontournable au Maroc. En misant sur l’innovation et la simplicité, la marque prouve sa capacité à anticiper les exigences des consommateurs marocains tout en offrant une expérience client d’exception.

Depuis son lancement, «win by inwi» s’inscrit dans une dynamique de rupture en repensant les usages et en plaçant l’utilisateur au cœur de l’expérience. Grâce à une approche 100% digitale, accessible via une application mobile et une plateforme web intuitive, la marque permet à chacun de concevoir, gérer et ajuster son forfait en toute autonomie, selon ses besoins réels et évolutifs.

Lire aussi : «Love Brand Awards 2026»: inwi reste la marque préférée des Marocains pour la 4ème année consécutive

Avec cette quatrième consécration, «win by inwi» renforce son positionnement de marque pionnière dans le digital et confirme son rôle moteur dans la transformation des usages télécoms au Maroc. Elle réaffirme également l’engagement de inwi à démocratiser l’accès à des solutions innovantes, simples et adaptées à tous.

Les prix «Élu Produit de l’Année» sont attribués à l’issue d’une étude indépendante menée par Nielsen. Réalisée auprès de 3.000 consommateurs dans les principales régions du Royaume, cette enquête repose sur des critères clés tels que l’attractivité, l’intention d’achat et le niveau d’innovation des produits.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 14h38
#Inwi#operateur#télécoms#distinction#digital#clients#innovation

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