Fibre optique: ONEE et inwi scellent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique

Lors de la signature du partenariat entre l’ONEE et inwi. De g à d: Tarik Hamane, DG de l’ONEE et Azdine El Mountassir Billah, PDG d’inwi.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une vision commune visant à accélérer la transformation numérique, consolider le développement des télécommunications et optimiser la gestion des infrastructures nationales de fibre optique, indique un communiqué conjoint. Il traduit aussi une volonté forte de consolider la souveraineté numérique du Maroc et de renforcer sa compétitivité à l’horizon 2030.

Ce partenariat repose sur le déploiement d’un réseau national de fibre optique à très haute capacité. Ce socle mutualisé permettra de créer de nouvelles synergies opérationnelles et de conduire des projets conjoints de modernisation et d’extension des infrastructures de télécommunication, au service du développement territorial.

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La convention ouvre également de nouvelles perspectives dans la digitalisation des services, la gestion des données opérationnelles, la cybersécurité et l’intelligence des réseaux. Les deux partenaires s’engagent à déployer des solutions innovantes renforçant la résilience, la redondance et la continuité des services.

Par cet accord, l’ONEE et inwi réaffirment leur ambition partagée d’accompagner la transformation numérique du Maroc et de consolider le positionnement du Royaume en tant que hub régional des infrastructures digitales, au service des citoyens, des entreprises et des institutions.