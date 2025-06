inwi lance la «Caravane de la fibre optique by inwi», une initiative nationale «ambitieuse» qui sillonnera les principaux pôles économiques du Royaume pour sensibiliser les professionnels du secteur immobilier à l’importance de l’intégration de la fibre optique dans les nouvelles constructions.

«Portée par une vision tournée vers l’innovation et la transformation numérique du cadre bâti, cette caravane a pour objectif de créer une dynamique régionale autour de la connectivité FTTH (Fiber to the Home), en mettant en lumière les bénéfices d’un accès très haut débit pour les futurs habitants et les enjeux que cela représente pour la compétitivité des promoteurs immobiliers», indique l’opérateur.

La caravane mettra également en avant, note-t-il, la qualité de l’accompagnement assuré par les équipes techniques de inwi, «engagées à fournir un support complet pour une intégration fluide et optimale de la fibre optique dès la phase de conception des projets immobiliers».

La ville de Marrakech a accueilli, le 25 juin, la première étape de «la Caravane de la Fibre Optique by inwi», avec un événement placé sous le signe de l’innovation et de la collaboration. Cette rencontre a été marquée par une table ronde réunissant les principaux acteurs de la promotion immobilière et de la construction autour d’un thème central: «Génération des FTTH dans les nouvelles constructions au Maroc: quels leviers d’accélération?»

Les discussions ont offert aux participants l’opportunité d’échanger autour des meilleures pratiques du marché, les attentes des futurs acquéreurs et les solutions techniques disponibles pour bâtir les villes connectées de demain.

Après Marrakech, Casablanca et Tanger

En marge du lancement de cette caravane, inwi a signé un accord de partenariat avec le groupe Addoha, «symbolisant la volonté commune des deux acteurs d’intégrer la fibre optique dès la conception des futurs logements et infrastructures, en réponse aux enjeux croissants de connectivité dans l’habitat moderne».

Par ailleurs, après Marrakech, la Caravane poursuivra ses rencontres régionales à Casablanca puis Tanger courant 2025, avec à chaque étape des ateliers thématiques et des partages d’expérience pour encourager l’adoption de la fibre optique dans les projets urbains.

«Cette initiative témoigne de l’engagement constant de inwi à démocratiser l’Internet Très Haut Débit à l’échelle nationale, tout en affirmant son rôle d’acteur clé de la transformation digitale du Maroc et de partenaire stratégique des professionnels de l’immobilier en faveur d’une connectivité de qualité, accessible et durable», souligne inwi.