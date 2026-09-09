Société

The Next Ad: de spectateurs à créateurs, trois jeunes talents remportent les clés de la prochaine publicité «inwi»

Photo de groupe entre mentors et finalistes du concours The Next Ad by inwi (A.Et-tahiry/Le360).

Par Ryme Bousfiha et Abderrahim Et-tahiry
Le 09/09/2026 à 14h53

VidéoL’opérateur inwi a clôturé, mardi 8 septembre à Casablanca, la première édition de «The Next Ad», un concours national lancé au début de l’été pour permettre aux jeunes Marocains de concevoir leur propre publicité pour la marque. Sur douze finalistes sélectionnés, Oussama Bensghir, Younes El Mendery et Rayan El Kaouid ont décroché les trois premiers prix du jury. À la clé: des contrats de collaboration avec l’opérateur et une opportunité concrète de faire leurs premiers pas dans l’univers professionnel de la communication.

Après plusieurs semaines de création, de challenges, de mentorat et de votes, «The Next Ad», la compétition créative de inwi a livré son verdict. La grande finale, organisée mardi soir à Casablanca, a réuni les douze jeunes créateurs retenus au terme de la phase de sélection sur 250 vidéos. Chacun a présenté son concept publicitaire devant un jury composé de professionnels de la création, de la communication et de la publicité.

Au terme des délibérations, Oussama Bensghir, Younes El Mendery et Rayan El Kaouid ont été désignés lauréats de cette première édition. Leurs créations étaient notamment consacrées à l’univers de la fibre inwi et à l’offre *33. Les trois gagnants repartent surtout avec des contrats de collaboration avec l’opérateur, qui leur permettront de transformer leur expérience du concours en projets professionnels concrets.

Pour Oussama Bensghir, la soirée a également été marquée par une double distinction. En plus de sa première place au classement du jury, le jeune créateur a remporté le «Prix Coup de cœur du public», attribué à l’issue du vote des internautes. Il a reçu un kit de création de contenu destiné à l’accompagner dans le développement de ses futurs projets.

«La vérité, c’est un sentiment incroyable. C’était une première pour moi. Je veux remercier mes amis, un par un, pour leur combativité, parce qu’ils m’ont énormément aidé», déclare Oussama Bensghir, ému après l’annonce des résultats. «Mes amis s’y attendaient, mais moi un peu moins. Au final, Dieu ne nous a pas déçus. Ce n’est que le début», ajoute-t-il.

«Je ne m’attendais pas vraiment au prix du public et même celui du jury m’a surpris. Les deux sont magnifiques pour moi et j’en suis fier», confie-t-il. Le jury a par ailleurs attribué son «Prix Coup de Cœur» à Houssam Salah, autre finaliste de cette première édition.

Lancée au cœur de l’été, l’initiative a rapidement suscité l’intérêt des jeunes créateurs marocains. En moins d’un mois, plus de 1.500 personnes ont participé au concours et plus de 250 créations originales ont été produites et publiées sur les réseaux sociaux. Pour inwi, ces chiffres témoignent surtout de l’existence d’un vivier de talents créatifs qui ne demande qu’à être accompagné. «La jeunesse marocaine est un pilier stratégique pour inwi. Nous œuvrons chaque jour pour innover et apporter les solutions nécessaires pour répondre à ses besoins», explique Nadia Rahim, directrice Marque et Communication chez inwi.

Avec «The Next Ad», l’opérateur a voulu aller au-delà d’une communication destinée aux jeunes pour leur donner directement les moyens de participer à sa conception. Le principe du concours repose ainsi sur un changement de posture: ne plus seulement consommer les contenus publicitaires, mais apprendre à les imaginer et à les produire. «Cette plateforme permet à la jeunesse marocaine non seulement de regarder du contenu, mais surtout d’avoir les outils pour pouvoir en créer. Elle passe ainsi du statut de spectateur à celui de créateur de contenu et, par conséquent, de valeur», ajoute-t-elle.

Lire aussi : La jeunesse marocaine aux commandes de la prochaine pub d’inwi grâce à «The Next Ad»

Après leur sélection, les douze finalistes ont participé à un bootcamp destiné à les familiariser avec les exigences du secteur publicitaire. Masterclass, échanges avec des professionnels de la création et séances de mentorat individuel ont rythmé cette étape. L’objectif était de les aider à faire évoluer leurs premières idées, conçues pour les réseaux sociaux, vers de véritables concepts publicitaires. Une transition qui constitue l’un des principaux enjeux de «The Next Ad» qui est de transformer un talent repéré en ligne en une compétence susceptible de trouver sa place dans un environnement professionnel.

«C’est une idée innovante et une première au Maroc, dans la mesure où c’est la première fois qu’une grande marque ouvre sa plateforme de communication et de créativité à la jeunesse marocaine, quel que soit son parcours ou son expérience», affirme Nadia Rahim. Une fois les concepts finalisés, les créations ont été soumises au vote du public avant la grande finale. Le jury a ensuite arrêté son choix parmi les douze propositions présentées lors de la soirée.

Lire aussi : Gaming: inwi lance le «Challenge Startup Gamification» pour stimuler l’innovation marocaine

Pour les lauréats, l’enjeu ne s’arrête donc pas à la remise des prix. Les contrats de collaboration annoncés avec inwi doivent leur permettre de franchir une nouvelle étape et de travailler sur de véritables projets de communication de la marque. «Au-delà des prix, des awards et de la visibilité que nous leur offrons, ils vont aussi gagner de vrais contrats de collaboration avec inwi. Vous allez bientôt les voir signer la prochaine publicité de l’opérateur», annonce Nadia Rahim.

Une manière pour la marque de donner une traduction concrète à sa promesse «Sir B3id», qui invite à aller plus loin. «The Next Ad matérialise concrètement cette promesse. Nous croyons dans la jeunesse marocaine et nous lui donnons les outils nécessaires pour aller plus loin et réaliser ses rêves», conclut-elle.

Avec cette première édition, inwi entend ainsi installer un nouveau rapport avec une génération habituée à créer, publier et raconter ses propres histoires sur les réseaux sociaux. Le concours aura finalement servi de passerelle entre cet univers numérique et celui, plus professionnel, de la publicité, avec trois jeunes créateurs désormais appelés à passer de l’autre côté de l’écran.

Par Ryme Bousfiha et Abderrahim Et-tahiry
Le 09/09/2026 à 14h53
#Inwi#publicité#concours#jeunesse#Communication#prix#créations

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