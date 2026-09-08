Politique

Défense: le Maroc commande deux navires militaires autonomes aux Pays-Bas

Une opération de la Marine royale.

Revue de presseSelon un document officiel du ministère néerlandais des Affaires étrangères, La Haye a donné son accord à l’achat par le Maroc de deux navires de guerre. Ces bâtiments ont la particularité d’être autonomes, c’est-à-dire qu’ils n’exigent pas la présence d’un personnel à bord, car ils sont bourrés de technologies modernes et conçus pour la guerre intelligente. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Par La Rédaction
Le 08/09/2026 à 20h10

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a donné son feu vert à une commande par le Royaume du Maroc de deux navires de guerre opérant en surface sans personnel à bord, de type « USVs » (uncrewed surface vessels) ou navires-drones. Dans son édition du mercredi 9 septembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que cette commande s’élève à 13 millions d’euros au total.

Al Ahdath se réfère à un média spécialisé, «The Defense Post», selon lequel cette commande constitue un nouveau pas dans le renforcement des capacités militaires de la Marine royale marocaine. En effet, ces navires-drones constituent un armement de pointe et de choix dans la détection de sous-marins intrus ou ennemis, sans oublier leur rôle primordial dans la lutte contre les mines marines, ce danger permanent pour la navigation maritime.

Cela sans parler de leurs capacités offensives de guerre. Ils opèrent à partir d’une même plateforme navale, tout en remplissant, de façon autonome, des missions différentes. Mais la lutte contre les mines maritimes, allant de leur détection jusqu’à leur destruction, en passant par leur neutralisation, constitue la mission première de ces navires, qui doivent s’atteler au nettoyage des eaux territoriales maritimes du Maroc et les protéger de la menace de tout engin hostile.

Il s’agit également de lutter contre l’intrusion de sous-marins ennemis, ces bâtiments étant équipés de puissants sonars et de systèmes de capteurs pouvant détecter toute approche en profondeur des côtes ou ports nationaux. Ces deux navires peuvent être adaptés à d’autres missions de sécurité maritime en embarquant d’autres technologies, selon les besoins et objectifs visés.

Cette commande comprend également un poste de commandement central, des documents techniques, des programmes d’entraînement au profit du personnel marocain, une assistance technique continue, des pièces de rechange… Ce système peut fonctionner de façon autonome et complémentaire pendant plusieurs jours, en assurant à la perfection toutes les missions qui lui sont dévolues (déminage, détection de sous-marins, riposte…).

Avec l’introduction de ces deux navires au sein de son important arsenal, la Marine royale marocaine aura mis fin à un manque, celui du renforcement de ses capacités en matière de détection de mines marines et de sous-marins hostiles, et ce, face aux menaces que fait peser l’entourage immédiat du Maroc et la vaste étendue de ses deux façades maritimes. Ce nouvel arsenal a le mérite d’allier les conditions modernes de guerre intelligente, à savoir l’efficacité des opérations sans la moindre exposition au danger de ses personnels militaires.

Par La Rédaction
Le 08/09/2026 à 20h10

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