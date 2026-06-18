Défense: le Maroc s’allie à Harmattan AI pour accélérer sa souveraineté technologique et industrielle

Le Royaume poursuit le renforcement de ses capacités de défense à travers un nouveau partenariat conclu avec Harmattan AI, entreprise spécialisée dans le développement de systèmes de défense autonomes de nouvelle génération.

Dans un communiqué, l’entreprise indique avoir signé «un partenariat stratégique majeur avec les Forces armées royales du Royaume du Maroc». Cette coopération traduit, selon la même source, la décision du Royaume de déployer à grande échelle des capacités autonomes de défense aérienne de nouvelle génération à partir de 2026, tout en poursuivant la construction d’une base industrielle de défense souveraine et technologiquement avancée.

L’annonce intervient dans un contexte où les questions de souveraineté technologique occupent une place importante dans les stratégies nationales de défense. Le partenariat ne se limite pas à l’acquisition ou au déploiement de technologies. Il vise également à inscrire durablement les capacités industrielles et les compétences associées au sein du tissu national.

Selon le communiqué, Harmattan AI apportera son expertise pour accompagner trois axes structurants de cette coopération.

Le premier concerne l’établissement de capacités de fabrication au Maroc destinées à produire des systèmes de défense autonomes. Cette orientation traduit une volonté de renforcer les capacités industrielles locales et de favoriser l’émergence d’un écosystème de production à forte intensité technologique.

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Le deuxième pilier porte sur la création d’un centre ambitieux de recherche et développement consacré à l’intelligence artificielle appliquée aux systèmes de défense. D’après le communiqué, cette structure sera implantée sur le territoire marocain, confirmant ainsi la volonté des partenaires de faire de la recherche et de l’innovation un levier central de la coopération.

Le troisième axe vise le développement de partenariats avec les établissements marocains d’enseignement supérieur et de recherche. Cette dimension académique traduit une approche qui associe industrie, innovation et formation afin de contribuer à la montée en compétences des ressources humaines nationales.

Recherche, innovation et compétences au cœur du projet

Au-delà des aspects industriels, le partenariat met en avant la place de la recherche scientifique et du développement technologique dans la construction d’une capacité de défense souveraine.

En prévoyant des collaborations avec les universités et les institutions de recherche marocaines, l’accord ambitionne de créer des passerelles entre le monde académique et les besoins technologiques liés aux systèmes de défense de nouvelle génération. Cette orientation illustre une approche intégrée reposant sur la production de connaissances, le développement de technologies et la formation de compétences spécialisées.

Le communiqué souligne ainsi la volonté commune de bâtir un écosystème capable de soutenir durablement les ambitions nationales dans les domaines de l’intelligence artificielle et des technologies de défense avancées.

Pour Harmattan AI, ce partenariat constitue également un marqueur de sa stratégie d’accompagnement des États souhaitant renforcer leurs capacités industrielles nationales dans le secteur de la défense.

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«Ce partenariat démontre notre capacité à soutenir les nations souveraines dans le développement de leur base industrielle de défense domestique. Le Maroc a fait un choix stratégique en faveur de l’autonomie stratégique et de la souveraineté technologique et nous sommes fiers de contribuer à cette ambition», a déclaré Mouad M’Ghari, directeur général et cofondateur d’Harmattan AI, cité dans le communiqué.

Le dirigeant ajoute que «cette collaboration représente le fondement d’un partenariat de long terme avec le Maroc».

À travers cette alliance, le Royaume et Harmattan AI affichent ainsi une ambition commune articulée autour de trois priorités clairement identifiées par le communiqué: la production industrielle locale, le développement de la recherche en intelligence artificielle appliquée à la défense et le renforcement des liens avec l’écosystème national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une approche qui place la souveraineté technologique et la maîtrise des capacités stratégiques au cœur de cette nouvelle coopération.