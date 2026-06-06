La frégate italienne «Virginio Fasan» fait escale à Tanger

La frégate italienne «Virginio Fasan», intégrée au Groupe maritime permanent 2 de l’OTAN (SNMG-2), a fait escale au port de Tanger du 31 mai au 3 juin, dans le cadre des relations de coopération militaire entre la Marine royale et les forces navales de l’Alliance atlantique. L’amiral Christian Nardon, commandant du groupe maritime, était à bord.

La visite a été l’occasion de renforcer la coopération et l’échange d’expériences entre les deux parties. Le commandant du groupe maritime et la délégation qui l’accompagnait ont tenu des réunions avec des responsables militaires du secteur maritime nord et de la garnison militaire Tanger-Larache.

Une série d’ateliers techniques et d’entraînements a également été organisée à bord de la frégate au profit de cadres et de personnels de la Marine royale. Ces séances ont porté sur les opérations de fouille et d’inspection maritime, le soutien médical opérationnel et la coopération aéronavale.

En marge de la visite, l’équipage de la frégate a bénéficié d’un programme culturel comprenant des visites de monuments et sites historiques de la ville de Tanger, dont la médina.

L’escale s’est conclue par un exercice naval «PASSEX» dans les eaux nord du Royaume, sur la façade méditerranéenne. La frégate «Virginio Fasan» et la frégate «Sultan Moulay Ismaïl» de la Marine Royale y ont participé conjointement, en vue de renforcer l’interopérabilité et d’améliorer la coordination opérationnelle entre les deux unités navales.