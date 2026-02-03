Politique

Coopération navale Maroc-France: une frégate multi-missions en escale à Tanger Ville

Une frégate multi-missions (FREMM) appartenant à la Marine nationale française a fait escale au port de Tanger Ville le mardi 3 février.

Une frégate multi-missions (FREMM) de la Marine nationale française a fait escale, mardi 3 février, au port de Tanger Ville. Cette halte s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre la Marine royale marocaine et son homologue française, illustrant une relation ancienne et structurée, marquée par des échanges opérationnels réguliers et des exercices conjoints de haut niveau.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 15h39

Une frégate multi-missions (FREMM) appartenant à la Marine nationale française a fait escale au port de Tanger Ville le mardi 3 février. Cette courte halte, prévue dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre la Marine royale marocaine et son homologue française, a permis des échanges à quai avec l’équipage de la FREMM marocaine Mohamed VI, en préparation d’éventuelles séquences opérationnelles communes.

La coopération entre les deux marines est ancienne, fondée sur de nombreuses activités communes, dans le domaine de l’action de l’État en mer, de formations, d’échanges et d’interactions opérationnelles ponctuelles ou récurrentes (comme l’exercice CHEBEC qui vivra en 2026 sa 32ème édition). En 2025, la frégate marocaine Mohamed VI avait intégré le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle.

Une frégate multi-missions (FREMM) appartenant à la Marine nationale française a fait escale au port de Tanger Ville le mardi 3 février

Navire de combat de dernière génération, la frégate multi-missions appartient à la classe Aquitaine. Navire polyvalent de 6.000 tonnes, elle est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine, antiaérienne, antinavire et dispose de capacités de frappes contre la terre. Armée par un équipage d’environ 160 marins, elle est commandée par le capitaine de vaisseau Loïc Boyer.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 15h39
#Marine royale#Tanger#port#Coopération#Maroc#France

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fact-checking. Non, le pétrolier russe Chariot Tide n’a pas accosté au port Tanger Med

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Un porte-avions américain arrivé dans le Golfe, l’Iran met en garde contre toute intervention

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un pétrolier russe échoué au détroit de Gibraltar: le Maroc intervient pour éviter une catastrophe écologique

Articles les plus lus

1
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
2
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
3
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
4
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
5
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
6
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
7
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
8
Le Polisario en déshérence
Revues de presse

Voir plus