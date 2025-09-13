Le PHA Tonnerre en escale à Casablanca, symbole de la coopération navale maroco-française

Dans un communiqué, l’ambassade de France au Maroc annonce que le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre a effectué une escale dans le port de Casablanca ce 13 septembre 2025. Il repartira le 16 septembre vers le Golfe de Guinée.

Navire emblématique de la Marine française, le Tonnerre impressionne par sa polyvalence: il peut accueillir plusieurs hélicoptères et engins de débarquement amphibie, jusqu’à 650 militaires, un hôpital et un centre de commandement. Véritable «couteau suisse» des mers, il incarne l’interopérabilité recherchée entre marines partenaires.

Appareillé de Toulon le 10 septembre, le Tonnerre effectue une mission de trois mois en Afrique de l’Ouest. Sa première escale à Casablanca illustre le rôle central du Maroc dans la coopération navale méditerranéenne et atlantique.

Cette escale «sera l’occasion pour les Marines françaises et marocaines de renforcer leurs liens, notamment grâce aux activités conjointes, aux conférences et visites qui auront lieu tout au long de ces quatre jours. Une réception y a été organisée par l’ambassadeur de France Christophe Lecourtier et le Capitaine de vaisseau Arnaud Bolelli, commandant du Tonnerre, réunissant des dignitaires marocains et des représentants de la communauté française», indique le communiqué.

🚢 🇫🇷 L’ambassadeur Christophe Lecourtier et le Capitaine de vaisseau Arnaud Bolelli ont organisé une réception à bord du PHA Tonnerre, actuellement en escale à Casablanca, en présence de dignitaires marocains et de représentants de la communauté française. pic.twitter.com/T8YXzfLKuw — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) September 13, 2025

Le navire accueille par ailleurs la promotion 2025 du Stage d’instruction régional embarqué et numérique (SIREN), réunissant 39 stagiaires issus de 21 pays d’Afrique et du Sud de l’Europe.

Un instructeur et un stagiaire marocains participent à ce cycle, qui vise à développer des compétences pratiques en matière de sauvetage en mer, de lutte contre la pollution, de gestion de crise et de lutte contre la piraterie.

Cette escale au Maroc illustre la solidité du partenariat de défense entre Paris et Rabat et met en avant leur haut degré d’interopérabilité. Au-delà des programmes de formation, le plan de coopération annuel des deux Marines s’appuie sur de nombreuses actions conjointes, dont l’exercice Chébec, conduit depuis trente ans, conclut le communiqué.