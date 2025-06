Exercice «Marathon 25»: F-16 marocains et Rafale français en manœuvres conjointes

Lors de l'exercice qui mobilise les Forces royales air et l’Armée de l’air et de l’espace de la République française.

C’est un exercice bilatéral de grande envergure qui mobilise les Forces royales air et l’Armée de l’air et de l’espace de la France. Baptisées «Marathon 25», les manœuvres ont débuté le 23 juin 2025 à Guelmim, conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, indique un communiqué des FAR.

Les forces françaises participent avec cinq avions de chasse Rafale B de la 4ème escadre de chasse et un avion A330 MRTT Phénix relevant de la 31ème escadre aérienne, chargé des missions de ravitaillement en vol et de transport stratégique. Du côté marocain, huit F-16 sont engagés dans l’exercice, en plus d’hélicoptères Puma, utilisés pour les missions de transport et d’évacuation médicale.

في إطار تعزيز التعاون العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، انطلقت، يوم 23 يونيو 2025، بمدينة كلميم بالمملكة المغربية فعاليات التمرين الجوي المشترك "ماراثون 25"، الذي يجمع بين القوات الملكية الجوية المغربية وسلاح الجو والفضاء الفرنسي. pic.twitter.com/ELZv7rCJcL — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) June 26, 2025

L’exercice se déroule en deux phases. La première comprend une campagne de tir et une formation aux opérations de ravitaillement en vol.

La seconde phase est dédiée à la conduite d’exercices tactiques combinés, basés sur des scénarios réalistes. Elle implique des manœuvres conjointes visant à renforcer la coordination des centres de commandement, le partage d’informations en temps réel et la conduite d’opérations intégrées.

Il s’agit d’un «rendez-vous aérien d’envergure placé sous le signe de la coopération, du partage de savoir-faire et de la synergie opérationnelle», selon l’Armée de l’air et de l’espace de la France.

C’est aussi un exercice qui répond à une volonté commune des deux États de renforcer leurs capacités dans un environnement régional en mutation, tout en favorisant la montée en compétence des personnels engagés. Il s’inscrit également dans la continuité des relations stratégiques entre Rabat et Paris, notamment dans le domaine de la défense.