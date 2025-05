African Lion 2025: une synergie stratégique sous le signe de l’innovation militaire

L’édition 2025 de l’exercice African Lion s’est achevée en apothéose au cap Draa, non loin de Tan-Tan, scellant une collaboration renforcée entre les Forces armées royales (FAR) et l’US AFRICOM.

Sous la supervision du général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, et du général Michael Langley, chef du Commandement américain pour l’Afrique, les dernières manœuvres ont éprouvé l’interopérabilité et la réactivité des troupes dans un scénario proche du réel.

Au cœur de cet exercice d’une intensité remarquable une séquence tactique d’une heure a été orchestrée avec précision, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 26 mai.

Initiée par des vols de reconnaissance en F-16 marocains pour identifier une cible virtuelle, l’opération a vu les forces d’élite des deux nations unir leurs compétences.

Un assaut terrestre coordonné a neutralisé une station radar ennemie, dédiée à la détection de drones, avant que les lance-roquettes HIMARS ne parachèvent la mission par des frappes profondes.

Les chars Abrams et l’artillerie M109 des FAR ont clôturé ce tableau martial, salués par les ovations des délégations militaires.

Innovation majeure de cette édition: l’intégration pionnière des forces spéciales et des unités d’intervention rapide dans des scénarios reflétant les réalités des conflits conventionnels.

L’exercice a également introduit une simulation minutieuse de l’évacuation médicale par hélicoptère Puma, ainsi que la récupération et la réhabilitation de véhicules endommagés, soulignant l’importance cruciale de la logistique en milieu hostile, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Ces manœuvres ont non seulement confirmé la complémentarité opérationnelle entre les FAR et leurs homologues américains, mais aussi révélé les avancées significatives du Royaume, en matière de planification tactique et de gestion logistique.

La maîtrise des munitions réelles, la coordination interarmées et l’optimisation des ressources techniques témoignent du statut du Royaume, comme pilier incontournable de la stabilité régionale.