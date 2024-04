En images, le Gorch Fock, voilier-école de la Marine allemande, fait escale à Tanger

L’accostage du navire allemand dans le port de Tanger, où il séjourne du 18 au 22 avril, témoigne de l’excellence des relations bilatérales entre le Maroc et l’Allemagne. Le programme comprend des cours de formation au profit des marins stagiaires allemands, et des journées portes ouvertes visant à permettre aux Tangérois de visiter le navire et de découvrir ses installations et équipements, ainsi que l’histoire de la navigation maritime allemande.

Dans une déclaration à la presse, le consul honoraire d’Allemagne à Tanger, Zouhair Magour, a souligné que le voilier-école allemand Gorch Fock a accosté à Tanger, en provenance du port de Gijón en Espagne, dans le cadre d’un voyage de formation qui comprend plusieurs ports de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique.

Il a fait savoir que le navire Gorch Fock constitue l’un des plus grands voiliers de la Marine allemande, relevant qu’il s’agit d’un trois-mâts barque, avec à son bord 234 officiers et marins stagiaires.

Le consul honoraire a relevé que cette visite constitue l’occasion d’échanger les expériences entre la Marine royale et son homologue allemande, précisant que les Tangérois pourront visiter le voilier, les 20 et 21 avril de 10h00 à 13h00, pour s’approcher davantage de l’histoire du navire qui a été construit en 1958 à Hambourg.

Le Gorch Fock a quitté son port d’attache à Kiel (nord de l’Allemagne) le 8 mars dernier pour entamer sa tournée de formation, avec un équipage de marins stagiaires venus d’Allemagne, de France, du Ghana, du Cameroun, de Colombie, du Sénégal, de Thaïlande et du Togo.

Après ses escales à Gijón et à Tanger, le voilier-école allemand accostera aux ports de Porto (Portugal) et de Saint-Malo (France), avant de regagner son port d’attache en juin prochain.