Le BAP Unión, deuxième plus grand voilier-école du monde, en escale au port de Tanger

L’accueil réservé hier vendredi à l’équipage du BAP Unión à Tanger a été des plus chaleureux, avec des dattes fraîches et du lait offerts en signe de bienvenue. Le voilier péruvien, le deuxième plus grand au monde, a instantanément captivé les regards et éveillé la curiosité de tous ceux qui se trouvaient près du port.

L’arrivée du BAP Unión à Tanger coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire des relations entre le Maroc et le Pérou, ainsi que la commémoration du centenaire de l’indépendance de ce pays. Habitants comme visiteurs de la ville du Détroit auront l’opportunité de le visiter afin d’explorer de plus près l’histoire et la culture péruviennes, tout en savourant la riche gastronomie de ce pays.

Le BAP Unión, mesurant 115,5 mètres de long et doté de 4 mâts, peut atteindre une vitesse de 5,5 nœuds en utilisant la voile et de 12 nœuds avec son moteur. Ces caractéristiques en font le navire-école à voile le plus imposant et le plus rapide construit en Amérique latine, ainsi que le deuxième plus grand au niveau mondial, après le STS Sedov russe.

Le voyage du BAP Unión revêt par ailleurs une importance historique, car il marque la première circumnavigation d’un navire de la marine péruvienne depuis 169 ans. Le dernier navire péruvien à avoir accompli un tour du monde était la frégate «Amazonas», en 1856.