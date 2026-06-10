USA-Maroc: «un partenariat enraciné dans l’histoire et tourné vers l’avenir»

Dans un monde en proie aux bouleversements et aux changements, «le Maroc s’impose comme un véritable pilier de stabilité grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI», a souligné, mardi, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Rabat, Richard Duke Buchan III, à l’occasion de la fête nationale de son pays, organisée pour la première fois sur le site historique de Chellah.

À l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance des USA, le diplomate américain a mis en exergue «un partenariat enraciné dans l’histoire et renforcé par la confiance».

Dans le même sens, il a rappelé que le Maroc était le premier pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, qualifiant «l’initiative d’audacieuse», ayant contribué à l’établissement de «l’une des plus anciennes relations diplomatiques de l’Amérique», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 11 juin.

Aujourd’hui, a-t-il encore souligné, «notre partenariat est plus solide que jamais». Et de réaffirmer «le soutien ferme de l’administration Trump au Maroc dans la mise en application de l’initiative marocaine d’autonomie du Sahara, sous souveraineté marocaine».

À ce propos, il a estimé que «les opportunités économiques qu’offre le Sahara marocain seraient innombrables à travers l’investissement, l’innovation et le partenariat dans divers domaines».

Et de préciser que «les entreprises américaines investissant dans la région, qui sont des vecteurs d’importation de technologies, créent des emplois et facilitent l’accès au marché mondial».

Soulignant une alliance stratégique et historique particulièrement solide, il a déclaré qu’«alors que nous commémorons ensemble ce 250e anniversaire de l’indépendance des USA, nous célébrons également un partenariat enraciné dans l’histoire, renforcé par la confiance et résolument tourné vers les 250 prochaines années».

Dans ce sillage, le diplomate américain a rappelé l’inauguration, dernièrement, du nouveau consulat général des États-Unis à Casablanca et le plus grand exercice militaire interarmées, African Lion, organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis.

«À Tanger, nous possédons une Légation américaine, la plus ancienne propriété diplomatique américaine au monde, un symbole d’amitié plus vieux que notre Constitution», a-t-il dit, en soulignant «un engagement commun en faveur d’une coopération tournée vers l’avenir».

À cette occasion, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, a souligné «la vision commune et le partenariat stratégique liant Rabat et Washington». Dans ce cadre, elle a fait savoir que «le Maroc poursuivra son action aux côtés des États-Unis pour bâtir un monde plus stable, plus sécurisé et plus développé».

Soulignant la solidité du partenariat bilatéral dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, de l’innovation, des infrastructures et du développement économique, la ministre a appelé «les entreprises américaines à s’inscrire dans la dynamique du développement que connaît le Maroc, y compris dans les provinces sahariennes, selon la vision de SM le Roi Mohammed VI».