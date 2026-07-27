Société

La jeunesse marocaine aux commandes de la prochaine pub d’inwi grâce à «The Next Ad»

L'affiche promotionnelle de The Next Ad, un concours créatif d'inwi.

inwi lance «The Next Ad», un concours national destiné aux jeunes marocains âgés de 18 à 30 ans invités à réaliser la prochaine campagne publicitaire de la marque. À la clé pour les finalistes: un accompagnement sur mesure par des professionnels du secteur lors d’un bootcamp dédié.

Par Ryme Bousfiha
Le 27/07/2026 à 12h31

L’opérateur inwi fait le pari de confier sa communication de marque à sa communauté avec le lancement de «The Next Ad», une démarche participative inédite dans le paysage publicitaire national. Le principe permet aux créatifs âgés de 18 à 30 ans d’imaginer et de produire de A à Z le futur spot de l’entreprise. Les projets les plus convaincants feront l’objet d’une première sélection, avant d’offrir à leurs auteurs un coaching intensif dispensé par des experts du secteur de la communication pour préparer la grande finale.

Déployée tout au long de l’été 2026, l’opération invitera les participants à imaginer et publier leurs propres publicités sur les réseaux sociaux, avec l’accompagnement de créateurs de contenu de renom. Les douze finalistes accéderont ensuite à un Bootcamp immersif dans les coulisses de la création publicitaire, ponctué de masterclasses et de sessions de mentorat individuel.

Lire aussi : Gaming: inwi lance le «Challenge Startup Gamification» pour stimuler l’innovation marocaine

Les projets finalisés seront ensuite publiés et soumis au vote du public, avant la grande finale à Casablanca, où un jury de professionnels désignera les trois lauréats. Ces derniers repartiront avec des contrats de collaboration avec inwi, leur offrant l’opportunité de concrétiser leur talent à travers des projets de communication de la marque. Un Prix du Public récompensera également la création préférée des internautes. Son auteur remportera un kit de création de contenu afin de l’accompagner dans le développement de ses projets créatifs.

Avec «The Next Ad», inwi confirme son positionnement d’opérateur proche des jeunes et d’acteur engagé dans l’émergence des talents marocains. En faisant évoluer les codes de la publicité vers davantage de participation et de co-création, la marque ouvre une voie appelée à se prolonger. Une communication pensée, imaginée et réalisée avec sa communauté.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la promesse de marque «Sir B3id», qui encourage chacun à dépasser les limites établies, à exprimer son potentiel et à oser concrétiser ses ambitions. Ainsi, inwi donne à une nouvelle génération les moyens d’aller plus loin en transformant ses idées en une véritable campagne publicitaire nationale.

Par Ryme Bousfiha
Le 27/07/2026 à 12h31
#Inwi#publicité#Communication#jeunesse#concours

LEs contenus liés

Sports

Avec Hakimi, Maama et Baouf comme ambassadeurs, inwi lance une campagne pour mobiliser les supporters autour des Lions de l’Atlas

Economie

Fibre optique: inwi lance «Fiber Boost», une première au Maroc pour doubler le débit à la demande

Economie

Fibre optique: ONEE et inwi scellent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique

Economie

«win by inwi», élue une 4ème fois «Produit de l’Année 2026» dans la catégorie des forfaits mobile

Articles les plus lus

1
La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI
2
Archives militaires de Vincennes. Ep 3. Les télégrammes de Lyautey en 1916 sur le Sahara occidental
3
La plage, une étrangère apprivoisée
4
Laâyoune: le futur plus long pont du Maroc dépasse les 50% d’avancement, une prouesse à 1,4 milliard de dirhams
5
Pourquoi Air Algérie ne peut pas remplacer Royal Air Maroc sur l’axe nigérian
6
«Amane» et «Madar»: la nouvelle génération de patrouilles intelligentes de la DGSN déployée à Casablanca
7
De 3,9% à 41,3%: en chiffres, voici comment le barrage Al Massira a décuplé son stock en un an
8
Pourquoi Air Algérie? Ce détail qui intrigue dans l’offensive du régulateur nigérian contre Royal Air Maroc
Revues de presse

Voir plus