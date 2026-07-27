La jeunesse marocaine aux commandes de la prochaine pub d’inwi grâce à «The Next Ad»

L’opérateur inwi fait le pari de confier sa communication de marque à sa communauté avec le lancement de «The Next Ad», une démarche participative inédite dans le paysage publicitaire national. Le principe permet aux créatifs âgés de 18 à 30 ans d’imaginer et de produire de A à Z le futur spot de l’entreprise. Les projets les plus convaincants feront l’objet d’une première sélection, avant d’offrir à leurs auteurs un coaching intensif dispensé par des experts du secteur de la communication pour préparer la grande finale.

Déployée tout au long de l’été 2026, l’opération invitera les participants à imaginer et publier leurs propres publicités sur les réseaux sociaux, avec l’accompagnement de créateurs de contenu de renom. Les douze finalistes accéderont ensuite à un Bootcamp immersif dans les coulisses de la création publicitaire, ponctué de masterclasses et de sessions de mentorat individuel.

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Les projets finalisés seront ensuite publiés et soumis au vote du public, avant la grande finale à Casablanca, où un jury de professionnels désignera les trois lauréats. Ces derniers repartiront avec des contrats de collaboration avec inwi, leur offrant l’opportunité de concrétiser leur talent à travers des projets de communication de la marque. Un Prix du Public récompensera également la création préférée des internautes. Son auteur remportera un kit de création de contenu afin de l’accompagner dans le développement de ses projets créatifs.

Avec «The Next Ad», inwi confirme son positionnement d’opérateur proche des jeunes et d’acteur engagé dans l’émergence des talents marocains. En faisant évoluer les codes de la publicité vers davantage de participation et de co-création, la marque ouvre une voie appelée à se prolonger. Une communication pensée, imaginée et réalisée avec sa communauté.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la promesse de marque «Sir B3id», qui encourage chacun à dépasser les limites établies, à exprimer son potentiel et à oser concrétiser ses ambitions. Ainsi, inwi donne à une nouvelle génération les moyens d’aller plus loin en transformant ses idées en une véritable campagne publicitaire nationale.