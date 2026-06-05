Sports

Avec Hakimi, Maama et Baouf comme ambassadeurs, inwi lance une campagne pour mobiliser les supporters autour des Lions de l’Atlas

Baouf, Hakimi et Maama en têtes d'affiche de la nouvelle campagne de communication d'inwi.

À l’approche du Mondial 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, inwi lance un dispositif exceptionnel de communication autour de son engagement historique en faveur du football marocain. Achraf Hakimi. Ismael Baouf et Othmane Maama en sont les têtes d’affiche.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 13h01

La nouvelle campagne lancée par inwi à l’occasion de la Coupe du Monde 2026 s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique liant l’opérateur à la Fédération royale marocaine de football et du soutien apporté par l’opérateur global aux différentes sélections nationales depuis 2020. À travers ce dispositif, inwi réaffirme sa volonté d’accompagner durablement le rayonnement du football marocain, tout en renforçant sa proximité avec les supporters et les nouvelles générations de talents.

La campagne s’appuie sur trois figures du football national: Achraf Hakimi, capitaine de l’équipe nationale et ambassadeur de longue date de la marque, ainsi qu’Othmane Maamma et Ismael Baouf, champions du monde U20, nouvellement associés à la marque.

Lire aussi : CAN 2025: À Casablanca, le Inwi Village au plus près des supporters des Lions de l’Atlas

Inscrite dans le sillage du sacre mondial U20, la campagne traduit cette performance en un dispositif concret à destination des clients. Les clients inwi ainsi que les nouveaux souscripteurs aux offres fibre ou mobile peuvent participer à une tombola pour tenter de gagner des médailles en or, en écho direct à la distinction mondiale des sélections nationales.

La campagne intègre par ailleurs un film institutionnel documentant le partenariat entre inwi et la Fédération royale marocaine de football depuis 2020. À travers les temps forts vécus aux côtés des équipes nationales, le film retrace l’évolution de cet engagement, la progression du football marocain sur la scène internationale et le lien qui unit les supporters à leurs équipes nationales.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’inwi en faveur du développement du football marocain, et réaffirme le soutien de l’opérateur à l’équipe nationale à l’occasion de cette compétition mondiale.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 13h01
#Inwi#Sponsoring#Équipe du Maroc#Coupe du monde#Communication#Achraf Hakimi

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