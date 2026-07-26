Le pari gagnant de l’intelligence artificielle et de l’outsourcing

Soutenu par un investissement de 250 millions de dollars de la Banque mondiale et par la montée en puissance de son secteur de l'outsourcing dopé à l'IA, le Maroc renforce son ambition de devenir un hub régional du numérique.

Longtemps reconnu pour ses atouts structurels dans le domaine de l’externalisation de services, tels que la proximité géographique avec l’Europe, le bassin francophone et la compétitivité des coûts, le Royaume opère désormais une mutation profonde en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de son modèle de croissance numérique.

«La publication récente du tout premier classement de préparation à l’intelligence artificielle dans l’externalisation, établi par le cabinet spécialisé Ataraxis et relayé par la Fédération marocaine de l’externalisation des services, offre une mesure concrète de ce saut qualitatif», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 27 juillet. Alors que l’indice traditionnel de référence de Kearney positionnait jusqu’à présent le Maroc au vingt-huitième rang mondial des destinations de services, l’intégration des critères propres à l’intelligence artificielle propulse le pays à la dix-neuvième place globale. Cette progression de neuf rangs témoigne d’une maturité technologique en voie de consolidation rapide. La méthodologie employée par l’étude évalue les nations à travers quatre axes majeurs: le degré d’adoption de la technologie par les citoyens, la qualification de la main-d’œuvre, l’intégration effective de l’automatisation au sein des processus d’entreprise, ainsi que la vigueur du système éducatif et de la formation continue.

Cette percée reflète une stratégie anticipative de la part des opérateurs économiques locaux. L’arrivée des technologies génératives et de l’automatisation avancée n’a pas été appréhendée comme une menace pour le réservoir d’emplois du secteur, mais comme un gisement de valeur ajoutée à exploiter d’urgence. Comme le soulignent les instances représentatives de la profession, le choix stratégique opéré dès les premières phases de la transition numérique consistait à utiliser l’intelligence artificielle comme un multiplicateur de compétences humaines plutôt que comme un facteur de substitution. «Cette approche d’augmentation de l’humain permet aujourd’hui au secteur privé marocain de monter en gamme et de proposer des prestations à forte valeur technologique sur la scène internationale», souligne L’Economiste.

Cette dynamique entrepreneuriale trouve un écho immédiat dans les arbitrages budgétaires et institutionnels de l’État. En réponse aux besoins croissants en infrastructures informatiques souveraines, en compétences ciblées et en modernisation des services publics, le gouvernement a scellé un partenariat financier d’envergure avec la Banque mondiale. Réunis à Rabat le 22 juillet 2026, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et une délégation de haut niveau menée par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, Ousmane Dione, ont acté la mise en œuvre effective d’un programme d’accélération doté de 250 millions de dollars sur une durée de cinq ans.

Ce programme souverain, approuvé au début de l’été 2026 et sous la supervision opérationnelle du ministère de l’Économie et des Finances en vue d’une entrée en vigueur définitive avant la fin du mois de septembre 2026, vise à concrétiser les orientations majeures des feuilles de route nationales Maroc Digital 2030 et AI Made in Morocco. «Les ressources débloquées serviront prioritairement à numériser en profondeur les procédures administratives, à déployer des infrastructures souveraines de données, à soutenir l’écosystème de startups innovantes, ainsi qu’à accompagner la transformation des très petites, petites et moyennes entreprises à travers l’ensemble du territoire», conclut L’Economiste.