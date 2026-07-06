inwi et Tod s’associent pour démocratiser l’accès aux contenus premium de sport et de divertissement au Maroc

TOD et inwi annoncent un partenariat stratégique réunissant la principale plateforme de streaming sport & divertissement de la région MENA et l’opérateur global. À travers cette collaboration, inwi et TOD unissent leurs forces pour offrir à des millions de Marocains une accessibilité renforcée à un catalogue diversifié. Engagé de longue date auprès du football national, l’opérateur marocain consolide ainsi son rôle historique d’accompagnateur du sport.

Sur le plan opérationnel, ce partenariat se traduit par l’introduction d’une gamme d’offres TOD gratuites, directement incluses dans les forfaits prépayés, postpayés et Home d’inwi. Afin de garantir une expérience utilisateur fluide, pratique et simplifiée, de nouvelles options de facturation font leur apparition. Les abonnés pourront ainsi souscrire aux services de la plateforme via le paiement sur facture pour les offres postpayées, ou par le biais du crédit mobile pour les clients prépayés.

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«Le Maroc avance à une vitesse impressionnante. Le pays investit, construit et établit de nouvelles références régionales. Chez TOD, nous souhaitons faire partie de cette dynamique», déclare Peter Mrkic, Managing Director chez TOD. «Le Maroc compte parmi les fans de football les plus passionnés au monde. Nous les voyons. Nous les valorisons. Et nous voulons être présents pour eux de manière significative», souligne-il.

«Chez TOD, notre vision est simple: offrir à chaque fan le meilleur accès, la meilleure qualité et la meilleure expérience. Le football mérite ce niveau d’engagement. Notre partenariat avec inwi soutient cette mission; ensemble, nous comprenons le fan marocain et lui apportons une expérience de visionnage fluide, partout dans le pays», détaille le responsable.

«Ce partenariat avec TOD s’inscrit pleinement dans la vision d’inwi de soutenir le développement du sport et du divertissement au Maroc, tout en renforçant l’accès de nos clients à des contenus premium de haute qualité», confirme Azdine El Mountassir Billah, président directeur général de inwi.

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«Nous réaffirmons notre rôle d’opérateur global engagé, capable de proposer des solutions innovantes et inclusives au service des usages numériques des Marocains. Cette collaboration stratégique vient consolider notre mission: renforcer l’inclusion numérique au Maroc et offrir à chacun une expérience enrichie, fluide et accessible», conclut-il.

Grâce à cette synergie, TOD et inwi s’engagent ainsi à élever de manière significative l’expérience de visionnage sur l’ensemble du territoire national, permettant aux supporters d’être plus proches que jamais de l’action.