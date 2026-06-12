Casablanca: à la veille du match Maroc-Brésil, découvrez le «inwi Village» à l’espace Nevada

VidéoC’est le nouveau point de rencontre des passionnés de football en cette Coupe du monde. En posant un pied au «inwi Village» situé à l’Espace Nevada de Casablanca, chaque supporter plonge immédiatement dans une ambiance électrique, dédiée à l’amour du ballon rond et à la ferveur nationale en particulier. Conçu par inwi comme un véritable lieu de vie et de partage, cet espace invite petits et grands à une déambulation festive: tables de baby-foot, zones de gaming connectées à la fibre optique et écrans géants…Tout a été pensé pour vibrer à l’unisson. Une expérience immersive au cœur de la passion sportive et l’encouragement des Lions de l’Atlas. Images.