Sports

Casablanca: à la veille du match Maroc-Brésil, découvrez le «inwi Village» à l’espace Nevada

L'opérateur inwi lance son inwi village à l'Espace Nevada à Casablanca.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 13h21

VidéoC’est le nouveau point de rencontre des passionnés de football en cette Coupe du monde. En posant un pied au «inwi Village» situé à l’Espace Nevada de Casablanca, chaque supporter plonge immédiatement dans une ambiance électrique, dédiée à l’amour du ballon rond et à la ferveur nationale en particulier. Conçu par inwi comme un véritable lieu de vie et de partage, cet espace invite petits et grands à une déambulation festive: tables de baby-foot, zones de gaming connectées à la fibre optique et écrans géants…Tout a été pensé pour vibrer à l’unisson. Une expérience immersive au cœur de la passion sportive et l’encouragement des Lions de l’Atlas. Images.

#Inwi#village#sports#Lions de l'Atlas#Football#supporters#Casablanca

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