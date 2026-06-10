Casablanca: un «inwi Village» installé à l’espace Nevada pour vivre l’ambiance du Mondial et encourager les Lions de l’Atlas

C’est le grand retour d’une initiative désormais incontournable pour inwi. Aux portes de la grande messe footballistique, l’opérateur renouvelle son engagement historique en faveur du football national en inaugurant le «inwi Village». Aménagé au sein de l’espace Nevada, en plein centre de Casablanca, cet espace se veut un véritable lieu de vie intergénérationnel. Durant un peu plus d’un mois, les supporters de l’équipe nationale pourront s’y rassembler pour suivre la diffusion des matchs dans une ambiance festive et connectée, confirmant le rôle de l’opérateur comme catalyseur de la ferveur populaire marocaine.

En plus des matchs diffusés sur grands écrans, les supporters profiteront également d’un programme riche et accessible comprenant un espace gaming, des expériences interactives aux couleurs des Lions de l’Atlas, des animations familiales, des zones de divertissement pour enfants, ainsi que de nombreux jeux-concours tout au long de l’événement.

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L’ouverture du «inwi Village» vient prolonger et amplifier, sur le terrain, le dispositif de communication exceptionnel déjà déployé par l’opérateur à l’approche de ce grand rendez-vous footballistique. Inscrit dans la continuité du partenariat stratégique liant inwi à la Fédération royale marocaine de football et du soutien apporté aux différentes sélections nationales depuis 2020, ce dispositif réaffirme la volonté d’inwi d’accompagner durablement le rayonnement du football marocain, tout en renforçant sa proximité avec les supporters et les nouvelles générations de talents.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la signature de marque «Sir B3id», qui incarne l’ambition, le dépassement de soi et la capacité du Maroc à rayonner sur la scène internationale, une vision qu’inwi partage depuis plusieurs années avec l’équipe nationale du Maroc et l’ensemble des supporters.

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À travers le «inwi Village» et l’ensemble de son dispositif dédié au soutien de l’équipe nationale, inwi réaffirme son rôle d’acteur engagé aux côtés du sport national et sa volonté de fédérer les Marocains autour des grands moments d’émotion collective.

Plus qu’un espace de diffusion, le «inwi Village» se veut une véritable expérience de partage, de célébration et de passion, fidèle à la promesse de la marque: accompagner les Marocains pour aller toujours plus loin.