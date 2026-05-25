Morocco Gaming Expo 2026: la startup AtlaStudio sacrée étoile montante de l’innovation gaming au Maroc

La startup AtlaStudio a remporté le «Challenge Startup Gamification», un concours organisé par inwi en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et Morocco Gaming Industry. La finale a eu lieu durant le Morocco Gaming Expo 2026.

À l’issue d’un processus de sélection rigoureux — comprenant un appel à candidatures, un atelier d’immersion, un accompagnement dédié et un pitch final devant un jury composé de représentants du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), de Morocco Gaming Industry (MGI), AtlaStudio s’est distinguée par la qualité, l’innovation et la pertinence de sa mécanique de gamification, conçue pour renforcer l’engagement des utilisateurs de l’application win by inwi.

Fondée en 2025, la startup marocaine AtlaStudio est spécialisée dans les jeux mobiles et les solutions de gamification. Elle rayonne déjà à l’international avec un catalogue de plus de 50 jeux publiés.

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Grâce à cette victoire, l’entreprise décroche une dotation de 100.000 dirhams ainsi qu’un accompagnement structuré pour développer un Proof of Concept (PoC), dans l’ambition d’intégrer concrètement l’écosystème win by inwi.

La lauréate du «Challenge Startup Gamification» aura également l’opportunité de participer au célèbre salon Gamescom en Allemagne, où le Maroc sera représenté pour la toute première fois à travers un pavillon national.

Ce succès illustre la vitalité du talent marocain en matière de game design et d’ingénierie créative. Il confirme aussi la pertinence d’un dispositif pensé pour faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs digitaux, tout en témoignant de la force des synergies entre acteurs publics et privés pour structurer et accélérer le développement de l’industrie du gaming au Maroc.

Pour inwi, cette initiative s’inscrit dans une vision à long terme: mettre la technologie au service de l’expérience client, soutenir l’innovation utile et inclusive, et contribuer activement à l’essor d’un écosystème numérique marocain à la fois compétitif et souverain.