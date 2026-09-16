Politique

Agadir: un prêt d’un milliard de dirhams ravive les tensions entre le PAM et le RNI

Aziz Akhannouch lors d’un meeting du Rassemblement national des indépendants (RNI), le 10 septembre 2026, à Mediouna.

Revue de presseLa première émission obligataire réalisée par la commune urbaine d’Agadir, après la modification du décret relatif aux collectivités territoriales, est à l’origine de polémiques dans les meetings électoraux du PAM et du RNI. Le premier lance des accusations, le second réplique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 16/09/2026 à 18h45

Au cours d’un meeting électoral, Hicham Mhajri, mandataire de liste du PAM dans la circonscription de Chichaoua, s’est attaqué au président du RNI, Mohamed Chouki, ainsi qu’au chef du gouvernement et président de la commune urbaine d’Agadir, Aziz Akhannouch, qu’il a accusé de trafic d’influence et de conflits d’intérêts.

Hicham Mhajri a cité les crédits contractés par la commune d’Agadir, précisant que le chef du gouvernement avait modifié le décret relatif aux collectivités territoriales pour permettre à une entreprise créée par Mohamed Chouki d’accorder un prêt de 50 millions de dirhams à la Commune d’Agadir qui contractait habituellement ses crédits auprès du FEC, (Fonds d’équipement communal), relaie Al Akhbar de ce jeudi 17 septembre.

Réponse du chef du gouvernement et président de la commune d’Agadir, Aziz Akhannouch, lors d’un meeting organisé à Mzouda, dans la province de Chichaoua, fief électoral de Mhajri: «La modification du décret en question visait à permettre aux collectivités territoriales de diversifier leurs sources de financement». Concernant la commune d’Agadir, il a précisé qu’«un appel d’offres, auquel ont participé la première et la deuxième banques du pays, en plus du FEC (Fonds d’équipement communal), avait été lancé en ce sens».

La commune urbaine d’Agadir, rappelle le quotidien, a réalisé en 2022 la première émission obligataire d’une collectivité territoriale au Maroc, pour un montant d’un milliard de dirhams, dans une opération ayant rallié des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Ce montant a été consacré au financement des projets de la commune dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, ainsi qu’au remboursement des dettes auprès du Fonds d’équipement communal (FEC) à hauteur de 416 millions de dirhams.

Par La Rédaction
Le 16/09/2026 à 18h45
#Agadir#PAM#RNI#commune urbaine d’Agadir

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