Rentrée scolaire: le défi de la qualité face à la généralisation des écoles pionnières

À Casablanca, la généralisation du projet des écoles pionnières se heurte à plusieurs défis structurels et logistiques de taille. C’est le constat dressé par Mohamed Dib, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région de Casablanca-Settat, lors d’une conférence de presse organisée ce lundi pour présenter le bilan et les perspectives de la rentrée scolaire 2026-2027. Ce chantier d’envergure, qui vise à transformer en profondeur la performance des établissements scolaires publics, à améliorer la qualité des apprentissages et à lutter efficacement contre le décrochage et l’échec scolaires, couvre désormais 1.171 établissements à l’échelle régionale, dont 960 écoles primaires et 211 collèges, soit des taux de couverture respectifs de 80 et 51%, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 23 septembre.

Malgré ces chiffres témoignant d’une volonté manifeste d’accélération du rythme d’intégration, le directeur de l’académie souligne que l’élargissement de la base des établissements bénéficiaires et la généralisation des approches pédagogiques innovantes requièrent une vigilance accrue pour approfondir l’impact réel et durable de ce modèle. L’objectif cardinal reste la maîtrise effective des apprentissages fondamentaux, la réduction des disparités scolaires, ainsi que l’amélioration de la productivité des équipes pédagogiques. L’AREF de Casablanca-Settat mise ainsi sur la poursuite d’une dynamique inclusive, mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs pour réussir ce pari de l’équité et de l’attractivité de l’école publique.

Pour relever ces défis inhérents à l’extension du projet, la stratégie déployée s’appuie sur plusieurs axes opérationnels prioritaires, parmi lesquels l’accélération du rythme d’exécution des projets programmés à travers un suivi minutieux des chantiers sur le terrain. Il s’agit également de renforcer la mise à niveau des structures d’accueil, d’optimiser l’offre scolaire et d’offrir des conditions optimales pour l’accueil des élèves. Le développement des programmes préscolaires et l’accompagnement continu des établissements engagés répondent aux besoins croissants de la réforme tout en renforçant les principes d’égalité des chances, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Les services de l’académie insistent sur la pérennisation des acquis à travers la réalisation d’évaluations diagnostiques, l’exploitation rigoureuse des rapports d’évaluation, et l’encadrement des heures de soutien renforcé. Cette approche globale s’accompagne d’un volet de formation continue et d’un accompagnement de proximité sur le terrain, combiné à un effort soutenu d’équipement et de numérisation, permettant d’atteindre un taux d’équipement de 100% dans les établissements ciblés de la région.